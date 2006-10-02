معاون وزير كشور: تغييرات استانداران هنوز نهايي نشده است/ احتمال هر گونه جابجايي و تغيير وجود دارد

حجت الاسلام موسي پور معاون حقوقي پارلماني وزير كشور در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب، تشكيل كميته هايي براي ارزيابي عملكرد استانداران و تغيير 4 يا 5 استاندار را رد كرد و گفت: هنوز نمره اي به هيچ استانداري داده نشده است.

معاون پارلماني وزير كشور تغيير استانداران گيلان، مركزي، سمنان، بوشهر، خوزستان و لرستان را شايعه خواند و در عين حال تصريح كرد: البته هر گونه تغيير احتمال دارد، چرا كه از ويژگي هاي دولت نهم ارزيابي دائم مديران است.

وي تاكيد كرد: اينگونه نيست كه اگر مسئوليتي به شخصي محول شد، حتما يك دوره 4 ساله در آن مسئوليت باقي بماند، لذا عملكرد مديران ارزيابي مي شود و در صورت عدم تاييد عملكرد آنان، احتمال جابجايي و تغيير وجود دارد.

موسي پور در پايان با اعلام اينكه رئيس ستاد انتخابات كشور در هفته جاري معرفي مي شود، در خصوص احتمال رياست مجتبي ثمره هاشمي بر ستاد انتخابات گفت: وقتي اعلام شد، معلوم مي شود.