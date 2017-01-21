  1. استانها
  2. قم
۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

با برگزاری مسابقاتی یک روزه؛

نفرات برتر مسابقات اسکیت چند ایستگاهی قم مشخص شدند

نفرات برتر مسابقات اسکیت چند ایستگاهی قم مشخص شدند

قم - نفرات برتر مسابقات اسکیت چند ایستگاهی قم با برگزاری مسابقاتی یک روزه مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره مسابقه چند ایستگاهی اسکیت استان قم شامگاه جمعه پایان یافت و نفرات برتر این مسابقات در رده‌های مختلف سنی در ۲ بخش پسران و دختران مشخص شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مسابقات که به میزبانی آکادمی اسکیت پرشین و در رقابتی یک روزه برگزار شد در بخش دختران در رده سنی متولدین ۸۶ و ۸۷، مهرانا سلیمی، دینا جهانشاه لو و ملینا وفایی و در رده سنی متولدین ۸۴ تارا آخوندی،  ملیکا میرزایی و مینو مبین عناوین برتر را کسب کردند.

در رده سنی متولدین ۸۵ هدیه آقایی، زهرا سادات سبط نبی  و فائزه طهماسبی و در رده سنی متولدین کمتر از سال ۸۳،  فاطمه آقایی، معصومه دانش پژوه و مائده سادات سبط نبی در جمع برترین‌ها قرار گرفتند.

در بخش پسران در رده سنی متولدین ۸۸، مهدیار دین محمدی، عرشیا سپهرمنصوری و امیر ماهان کاوندی، در رده سنی متولدین ۸۷، طاها غلامی، سید هادی خرمشاهی و  سید علی ابوطالبی و در رده سنی متولدین ۸۶ علی مغیثی، امیر رسول آقاجانی و شایان علیزاده عناوین برتر را کسب کردند.

در  رده سنی متولدین ۸۵ سید علی سبط نبی، محمدمهدی نژاد اصفهان و امیرمهدی معماریان و در رده سنی متولدین ۸۴، محمد ماهان وفایی، قاسم شیرعلیزاده و محمدرضا حمایتیان، در رده سنی متولدین ۸۳، محمدحسین میرزایی و محمدحسین شمس الدینی و محمدرضا حیدری در صدر قرار گرفتند.

در رده سنی متولدین ۸۲ شهراد شیشه‌ای،  امیرعلی سپهری و علیرضا پاک نژاد و در رده سنی کمتر از سال ۸۱ سید مجتبی سبط نبی،  طاها واحد و سید محمد علی مرتضوی عناوین برتر را کسب کردند ضمن این که  شهراد شیشه‌ای با زمان ۲۶: ۹۷ فنی‌ترین بازیکن این دوره از مسابقات معرفی شد.

کد مطلب 3882636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها