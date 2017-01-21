تیم بسکتبال مهرام تهران مغلوب دفاع خوب تیم ایستک کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایستک کردستان در ادامه رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور در خانه مهرام تهران را شکست داد تا اولین باخت تیم صدرنشین را رقم بزند.

رضا نوری بعد از پایان این بازی و در خصوص این برد و بازی تیم ایستک کردستان، گفت: فیلم بازی تیم مهرام را با پارسای مشهد و گرگان آنالیز کرده و با تمام توان امروز پا میدان گذاشتیم.

سرمربی تیم ایستک کردستان اظهار داشت: با شناختی که از تیم مهرام داشتم می دانستم که شماره ۷ تیم مهرام نوید رضایی فر یکی از بازیکنان خوب و امتیاز آور مهرام است اما با پوشش این بازیکن در زمین مانع از امتیاز گرفتن او شدیم و در این زمینه نیز موفق شدیم، چون با دیدین فیلم بازی مشخص می شود که این بازیکن نتوانست دو تا سه امتیاز بیشتر را کسب کند.

وی به علل باخت مهرام اشاره کرد و گفت: تماشاچیان خیلی بر بازی فشار آوردند و همین امر نیز بر بازیکنان تیم مهرام تاثیر گذاشت و مورد دیگر تیم مهرام چنین دفاعی از تیم ما انتظار نداشت و با پوشش بازیکن شماره ۷ تیم توانستیم که ۳۰ درصد از حمله این تیم را خنثی کنیم.

نوری افزود: بازیکنان ما غیرت داشتند و خوب دفاع کردند و از زمانی که من به عنوان مربی به این تیم ملحق شده ام بر روی دفاع این تیم کارکرده و این مهم را تقویت کرده ام چون اعتقاد داردم که همیشه در حمله شانس با بازیکن یار نیست اما در دفاع بازیکن باید آماده و در این قسمت برای مدافع شانسی وجود ندارد.

سرمربی تیم ایستک کردستان در مورد برترین بازیکن تیمش گفت: کل تیم من امروز بهترین بودند و مجموعه تیم از جمله بازیکنان زمین، بازیکنان تعویضی و کادر فنی تلاش کردند، دست به دست هم دادند و امروز همه بهترین در نوع خود بودند.