به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی‌پور افزود: با گذشت ۴۸ ساعت از حادثه ریزش ساختمان پلاسکو و پس از آورابرداری‌های مداوم و بی‌وقفه همکاران آتش‌نشانی، چهار دستگاه زنده‌یاب هلال‌احمر سیگنال‌هایی از سمت موتورخانه پلاسکو دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه سیگنال‌ها از ضلع غربی ساختمان پلاسکو دریافت شده است، در پاسخ به اینکه چند درصد احتمال قطعی‌بودن دریافت پیام از انسان زنده توسط دستگاه‌ها وجود دارد، توضیح داد: از آنجا که دریافت پیام‌ها صوتی و به صورت ضربه بوده است، احتمال دریافت پیام از انسان زنده قوت گرفته و ما نیز امیدواریم بتوانیم هموطنان خود را زنده از محل دریافت سیگنال نجات دهیم. متاسفانه دسترسی به منطقه ای که سیگنال‌ها دریافت شده، بسیار دشوار است و به محض باز شدن مسیر عملیات جستجو آغاز خواهد شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۳۵ تیم عملیاتی هلال‌احمر شامل ۷۰ امدادگر و نجاتگر در حال جست‌وجو در ساختمان پلاسکو هستند، اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی جست‌وجو و نجات، آواربرداری و آنست هلال‌احمر در محل مستقر هستند و به همراه ۴ دستگاه زنده‌یاب و سگ‌های زنده‌یاب در حال جست‌وجو هستند.

وی گفت: هم‌اکنون هلال احمر تحت دو فرماندهی جداگانه در ضلع غربی و جنوب غربی و همچنین ضلع شرقی و شمال شرقی ساختمان پلاسکو در حال انجام عملیات جست‌وجو و نجات و آواربرداری است.