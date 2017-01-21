مرگ زوج کهنسال رامسری براثر استنشاق دود ناشی از آتش سوزی

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۲۱ و ۱۴ دقیقه جمعهشب گزارشی مبنی بر مصدومیت یک زوج کهنسال در روستای سفید تمشک رامسر به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ غرب مازندران اعلام شد و پسازاین گزارش، تکنسینهای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی پایگاه رامسر به محل حادثه اعزام شدند، یک پیرزن و پیرمرد بالای ۷۰ سال دچار مصدومیت به دلیل استنشاق دود غلیظ شده بودند.
آتشسوزی در طبقه پایین منزل مسکونی و انتشار دود حاصل از سوختگی سبب خفگی این زوج کهنسال شده بود و زمانی که تکنسینهای اورژانس بر بالین مصدومان حاضر شدند، پیرزن بدون علائم حیاتی بود و عملیات احیا نیز مؤثر واقع نشد، پیرمرد نیز پس از انتقال به بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر فوت کرد.
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