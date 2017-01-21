صدور حکم مستمری بازماندگان شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید تقی نوربخش، افزود: از اولین ساعات این حادثه تمامی بیمارستان ها و مراکز درمانی این سازمان در استان تهران به حالت آماده باش قرار دارند.

وی ادامه داد: همچنین هزینه درمان مجروحان حادثه ساختمان پلاسکو که قریب به اتفاق تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند از طریق دفاتر اسناد پزشکی به صورت صددرصد رایگان پرداخت می شود.

نوربخش اظهار داشت: حکم مستمری بازماندگان شهدای آتش نشان این حادثه بدون تشریفات اداری صادر می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران تحت پوشش شاغل در ساختمان پلاسکو نیز گفت: این افراد می توانند از روی یکشنبه به ادارات کار تهران به منظور تعیین تکلیف مقرری بیکاری و یا معرفی به مراکز کاریابی مراجعه کنند.