به گزارش خبرنگار مهر، حسامالدین علامه جمعهشب در نشست شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه بین ۵۰ تا ۹۰ درصد دانشجویان خاکستری هستند افزود: ما برای قشرهای خاکستری دانشجویان برنامهای نداشتهایم و اگر برای این دسته از دانشجویان برنامه نداشته باشیم، قطعاً دشمنان بیکار نمینشینند و این خلأ را با برنامههای دلخواه خود پر میکنند.
وی بیان داشت: ما در وزارت بهداشت سعی کردهایم قطار فرهنگی راهاندازی کنیم که همه اقشار دانشجویی با توجه به عقاید و سلایق خود بتوانند سوار این قطار شوند و در برنامههای متفاوت فرهنگی و هنری مشارکت کنند.
علامه با اشاره به فرمان امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر که فرموده است«همه مردم درحکومت اسلامی دارای حقوق هستند» گفت: در برنامههای فرهنگی، باید به همه اقشار دانشجویی توجه شود و با در نظر گرفتن تواناییهای آنان برنامههای متناسب با سلایق و علایق دانشجویان تدارک ببینیم.
تکیه بر آینده پژوهی فرهنگی
وی افزود: هر انسانی در دوره جوانی و نوجوانی خود مرتکب اشتباهاتی میشود و ما باید به دانشجویان این فرصت را بدهیم تا در برنامههای هنری و فرهنگی با احتمال بروز اشتباهات، فعالیت کنند زیرا در اشتباهات انسان رشد پیدا میکند.
مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت با الهام از فرمایشات امام علی(ع) که فرمودهاند«فرزندان خود را متناسب با زمان خود تربیت کنید» بیان کرد: باید با تکیه بر آینده پژوهی فرهنگی، برنامه های نو با مضامین جدید تدوین و اجرا کنیم و در این زمینه عرصه را برای دانشجویان باز بگذاریم.
علامه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی انجمن های علمی در دانشگاهها گفت: با تأکید وزیر بهداشت، انجمنهای علمی باید جدی گرفته شود زیرا این انجمن ها می توانند در ارتقای علمی جامعه و دانشگاه نقش موثری ایفا کنند.
افزایش مشارکت دانشجویان در حوزه فرهنگی
وی اضافه کرد: مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی از ۵ درصد به ۱۵ درصد رسیده و باید سعی کنیم این میزان به ۹۰ درصد برسد و دانشجویان بیشتری به حوزه های مختلف ورزشی علمی هنری و فرهنگی جذب شوند.
علامه به بودجه فرهنگی دانشگاه ها نیز اشاره کرد و گفت: سهم بودجه حوزه فرهنگ در دانشگاهها به ازای هر دانشجو ۷ میلیون ریال در سال است که این بودجه نباید صرف حقوق و غذا شود و اگر این بودجه تحقق پیدا کند شاهد چشم انداز خوبی در حوزه فرهنگی دانشگاه ها خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: همه برنامه ریزی و سعی ما بر این بوده و هست که در رنکینگ معاونت فرهنگی وزارت بهداشت، تیپ بندی دانشگاه ها در نظر گرفته شود و عدالت در این زمینه رعایت شود.
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