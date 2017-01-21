فروشگاه خرده فروشی کالای ایرانی در بازارچه ماهی رود احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فخر صبح شنبه در بازدید از بازارچه مرزی ماهی سربیشه رود بیان کرد: بازارچه های مرزی در هر استان یکی از شاخص ترین مکان های آن منطقه است.

وی با اشاره به بازارچه مرزی ماهی رود بیان کرد: ایجاد زمنیه اشتغال برای مرزنشینان، تامین معیشت و جلوگیری از خالی شدن مرزها از جمله اهداف فعالیت های این بازارچه است.

فخر ادامه داد: مهاجرت هر مرزنشین ضررهای زیادی به استان و نظام وارد می کند چرا که باید به ازای هر نفر، یک سرباز جایگزین کنیم.

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی با اشاره به وجود چهار بازارچه مرزی در استان، اظهار کرد: در حال حاضر تنها یک مرز فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه بازارچه مرزی ماهی رود از سال ۱۳۸۸ آغاز به کار کرده است، افزود: این بازارچه نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کند.

فخر ادادمه داد: بازارچه مرزی ماهی رود در شرایط کنونی خود، یک بازارچه شهرستانی نبوده چراکه که یک برند ملی و به عنوان نقطه ای فعال مطرح است.

وی با اشاره به مشکلات بازارچه مرزی ماهی رود بیان کرد: برخی از زیرساخت ها هنوز تکمیل نشده و نیازمند توجه است.

احداث فروشگاه کالاهای مرزی افغانستان

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی بیان کرد: نقش آفرینی بازارچه مرزی ماهی رود بر کسی پوشیده نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۰ درصد از صادرات جهموری اسلامی ایران به افغانستان از بازارچه مرزی ماهی رود سربیشه انجام می شود.

فخر ادامه داد: امید است با تکمیل زیرساخت های این بازارچه به اشتغال مضاعفی دست پیدا کنیم.

وی اظهار کرد: بازارچه مرزی ماهی رود به عنوان اولین بازارچه توانسته است مجوز سیلندر پرکنی گاز مایع را اخذ و آن را عملی کند.

فخر از احداث اولین درمانگاه مرزی در این بازارچه خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری عملیات اجرایی این درمانگاه آغاز می شود.

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی احداث اولین فروشگاه کالاهای مرزی افغانستان را اخذ کردیم که تا پایان سال جاری آغاز می شود.

وی از از احداث فروشگاه خرده فروشی کالاهای ایرانی در بازارچه ماهی رود سربیشه خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این فروشگاه تا پایان سال جاری آغاز می شود.