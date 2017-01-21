استفاده از تله کابین پیست دیزین تا برطرف شدن مشکلات متوقف شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علل بررسی حادثه اخیر دیزین، مشخص شد که تله کابین دره ساعت ١٤:٥٠ روز سه شنبه متوقف شده است و این توقف تا ساعت ١٨ نیز به طول انجامید. در این مدت ١٨ مسافر حاضر در تله کابین با کمک عوامل پیست بین المللی دیزین و نیروهای امدادی از کابین خارج و به پایین منتقل شدند.

در این جلسه قرار شد تا گزارش فنی این اتفاق روز شنبه دوم بهمن ماه از سوی معاونت فنی و مهندسی شرکت و عوامل فنی دیزین ارائه تا تصمیمات لازم در خصوص تله کابین دیزین اتخاذ شود. بر همین اساس با دستور مدیرعامل شرکت توسعه مقرر شد تا برطرف نشدن کامل مشکلات فنی تله کابین ، اجازه استفاده اسکی بازان از تله کابین دره داده نشود.