استفاده بیشتر از دانشجویان در فعالیت های صنفی و رفاهی دانشگاهها

علی اکبر کجباف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه اخیر معاونان دانشجویی دانشگاه های برتر کشور که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد موضوع فعالیت شوراهای صنفی بررسی و تاکید شد تا از ظرفیت و توان دانشجویان در اداره امور صنفی و رفاهی استفاده شود.

وی افزود: همچنین در این جلسه موضوع ساختار معاونت های دانشجویی دانشگاه های کشور نیز بررسی شد تا دانشگاه ها بتوانند از تجربه دانشگاه های موفق استفاده کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: دانشگاه های برتر کشور قصد دارند از تجربیات خود در خصوص اداره معاونت های دانشجویی در نشست معاونان دانشجویی سراسر کشور ارائه کنند.

کجباف خاطرنشان کرد: نتیجه جلسات معاونان دانشجویی دانشگاه های برتر به سازمان امور دانشجویان برای همفکری در اجرا و تدوین سیاست ها ارائه می شود.