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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۷

با صدور پیامی؛

ظریف شهادت عده ای از «آتش نشانان ساختمان پلاسکو» را تسلیت گفت

ظریف شهادت عده ای از «آتش نشانان ساختمان پلاسکو» را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی شهادت عده ای از «آتش نشانان ساختمان پلاسکو» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی حادثه غم انگیز ساختمان پلاسکو را تسلیت گفت.  

متن کامل این پیام به شرح زیر است:  

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه غم انگیز و تاسف بار آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو  تهران و شهادت مظلومانه  و جانگداز جمعی از پرسنل ایثارگر و دریادل آتش نشان، غمی بزرگ بر دل های تمامی ما نهاد.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده ها و تمامی بازماندگان داغدار شهدا و مصدومان این حادثه دلخراش، برای آنان، همکارانشان و مردم داغ دیده ایران آرزوی صبر می کنم و از خداوند بزرگ می خواهم همه جانفشانان و از جان گذشتگان فداکار میهن اسلامی ما را در همه عرصه ها در پناه خود محفوظ دارد.

محمد جواد ظریف

وزیر امور خارجه

کد مطلب 3882678
محمد مهدی ملکی

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