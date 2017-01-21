ادای احترام مازندرانی ها به آتش نشان حادثه پلاسکو

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان مازندران با حضور در ایستگاه‌های آتش‌نشانی مناطق مختلف استان به شهدای آتش‌نشان حادثه ساختمان پلاسکو ادای احترام کردند.ایستگاه‌های آتش‌نشانی مناطق مختلف مازندران در شب و روز جمعه مملو از حضور شهروندانی بود که با حضورشان در این ایستگاه‌ها، اهدای گل و روشن کردن شمع، یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان حادثه ساختمان پلاسکو را گرامی داشتند.

در ساری، آتش‌نشانان و شهروندان ساروی همگام با آتش‌نشانان سراسر کشور با سیاه‌پوش کردن فضای سازمان و خودروهای آتش‌نشانی، پخش نوای دلنشین قرآن و قرائت فاتحه با بازماندگان شهدای آتش‌نشان ابراز همدردی کردند. همچنین در مناطق غرب مازندران ازجمله نوشهر، شهروندان و مسئولان با حضور در ایستگاه آتش‌نشانی و روشن کردن شمع، جان‌فشانی‌های آتش‌نشانان حادثه ساختمان پلاسکو تهران را ارج نهادند.

فرهاد شیخ‌الاسلامی شهردار نوشهر که به همراه جمعی از کارکنان در ایستگاه آتش‌نشانی نوشهر حضور یافته بود، با روشن کردن شمعی در یادمان شهدا در ساختمان آتش‌نشانی نوشهر به شهدای آتش‌نشان ادای احترام کرد.

مجمع نمایندگان مازندران نیز، با ابراز تأسف از وقوع حادثه دردناک ریزش ساختمان پلاسکو و مرگ شماری از آتش‌نشانان اعلام کرد: بی‌شک جان‌فشانی و ازخودگذشتگی این عزیزان هیچ‌گاه از یاد و خاطره ملت شریف ایران پاک نخواهد شد.

نمایندگان مازندران در مجلس با تأکید بر پیگیری جدی کمک‌رسانی به حادثه دیدگان، با خانواده‌های محترم این عزیزان همدردی کردند.

ساختمان پلاسکو در تهران در پی آتش سوزی اواخر هفته گذشته فرو ریخت.