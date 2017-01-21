نیروهای بومی مرزنشین در بازارچه ماهی رود سربیشه بکارگیری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فلاحی صبح شنبه در بازدید از بازارچه مرزی ماهی رود بیان کرد: باید مدیرت خود را به سمن نگاه مدیریتی ببریم.

وی با اشاره به وسعت مرزهای خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر سومین مرز وسیع بین المللی صادرات در کشور هستیم.

فلاحی با بیان اینکه باتوجه به محرومیت خراسان جنوبی، درآمد بازارچه مرزی ماهی رود مطلوب است، گفت: باید بخشی از درآمد این بازارچه به خزانه برگردد.

وی با اشاره به ظرفیت ها و امکانات موجود در بازارچه مرزی ماهی رود، اظهار کرد: به زودی درمانگاهی در این بازارچه ایجاد می شود.

فلاحی با بیان اینکه باید واردات و صادرات را در کنار هم داشته باشیم، افزود: وضعیت کنونی دولت به دلیل شرایط حاکمیتی ما است.

وی با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی بیان کرد: تنها بازارچه ای هستیم که مردم و بخش خصوصی در این منطقه مشارکت دارند.

سرپرست فرمانداری سربیشه با بیان اینکه تعاونی های مرزنشین در استان باید تقویت شوند، افزود: تاکنون برای تقویت این تعاونی ها اقدامات زیادی انجام شده است.

وی با اشاره به نقش برجسته مرزنشینان در روستاهای مرزی، اظهار کرد: باید با حمایت این افراد، از مهاجرت آن ها جلوگیری کنیم.

سرپرست فرمانداری سربیشه اظهار کرد: باید در بازارچه مرزی ماهی رود از نیروهای بومی استفاده شود.

فلاحی با بیان اینکه در دولت یازدهم حمایت های شایسته ای از مرزنشینان شده است، گفت: واریز شدن سود حاصل از مشتقات نفتی یکی از تدابیر این دولت بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در دولت یازدهم برای احداث بازارچه مرزی بیش از ۲۲ میلیارد تومان هزینه شده است.