داود ناصری امید در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های این اداره کل را در راستای مهارت آموزی، گفت: آموزش در مراکز دولتی و همچنین آموزشگاه های آزاد در سطح استان با نظارت این اداره صورت می گیرد.

وی افزود: در ابتدای سال عملکرد بر اساس تعهدات مدیریت و تقسیم بندی شده و در طول سال بصورت ماهیانه از مراکز دولتی و بخش خصوصی گزارش پیشرفت دریافت می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه فعالیت اداره آموزش فنی و حرفه ای را بسیار گسترده عنوان کرد و گفت: در این راستا ما در زندان ها، پادگان ها، دانشگاه ها و اصناف کارگاه هایی دایر کرده ایم و حتی در روستاها بنا به درخواست ها و ساماندهی صورت گرفته به صورت سیار کارگاه های مهارت افزایی برپا کرده ایم.

وی از رشد ۶ درصدی تحقق تعهدات در ۹ ماهه نخست سالجاری خبر داد و تصریح کرد: تعهدات دولت نزدیک به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ساعت است که خوشبختانه بر اساس گزارشی که از طرف معاونت آموزش سازمان فنی و حرفه ای در تاریخ ۲۲ دی ماه ۹۵ صادر شد استان ما توانست در ۹ ماهه اول سالجاری از رشد ۶ درصدی تعهدات برخوردار شود.

به گفته ناصری امید، رشد تحقق تعهدات نسبت به مشابه سال قبل نزدیک به ۱۰ درصد است.

وی در ادامه یادآور شد: آمار قبول شدگان در آزمون های آموزشی در ۹ ماهه اول سالجاری از رشد ۵۵ درصدی برخوردار بوده که این خود نشان از فعالیت خوب آموزشگاه ها است.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان کرمانشاه همچنین به تعهدات سالیانه بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: در این بخش تعهد ما حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ساعت است که در ۹ ماهه سالجاری نسبت به مشابه سال قبل از یک رشد ۲۲ درصدی برخوردار بودیم و آمار قبول شدگان در آموزشگاه های آزاد حدود ۶۶ درصد است.

ناصری امید تشکیل شورای مهارت را از ایده های اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه دانست و اظهار داشت: عملکرد مطلوب اداره آموزش فنی و حرفه ای طی دوسال اخیر مرهون برگزاری چنین جلسات شورای مهارت در سطح استان و شهرستانها است.

وی اذعان داشت: با وجود محدودیت های اعتباری طی چند سال اخیر توانستیم با برگزاری جلسات شورای مهارت عملکرد استان را بر اساس تعهدات محقق کنیم.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان کرمانشاه، تعداد جلسات شورای مهارت را ۱۳ مورد اعلام کرد وافزود: این جلسات در برخی شهرستان ها به دلیل همکاری فرمانداران به صورت ویژه برگزار شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: از مهم ترین مصوبات شورای مهارت ساماندهی و جلوگیری از آموزش های موازی، بالا بردن کیفیت آموزش های مهارتی، توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان استان است.

ناصری امید، نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی و حساس کردن خانواده ها به آینده فرزندان و بحث مهارت آموزی در کنار مباحث تئوری دانشگاه ها را یکی از اقدامات بسیار مفید مصوبات شورای مهارت آموزی اعلام کرد.