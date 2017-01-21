به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین علامه جمعه‌شب در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، با ابراز خوشحالی از حضور خود در جمع فعالان فرهنگی دانشگاه، اظهار داشت: در حالی‌که قشر زیادی از دانشجویان از برنامه‌های فرهنگی ما استفاده نمی‌کنند، اما سعی می‌کنیم خوراک فرهنگی برای کسانی که در درجات و پله‌های مختلف ایمان و فرهنگ قرار دارند داشته باشیم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم قطار فرهنگی وزارت بهداشت، واگن‌های متعددی داشته باشد که همه اقشار دانشجویی با عقاید و سلایق متفاوت بتوانند از این قطار استفاده کنند.

علامه بیان داشت: در یک سال گذشته تاکنون با تأکید وزیر محترم بهداشت، حدود ۴۵۰ انجمن علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شکل گرفته که این انجمن‌ها باعث کارآمد شدن دانشجویان و اقتدار علمی کشور خواهند بود.

وی با اشاره به جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت گفت: هدف این جشنواره‌ها، کسب رتبه و مدال نیست بلکه افزایش کارهای تیمی و افزایش تعامل و مشارکت دانشجویان است.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت افزود: بزرگترین سرمایه ما، انجام کار توسط دانشجویان است و اگر کار فرهنگی بخواهد در دانشگاه انجام شود، باید با نظر و مشارکت خود دانشجویان باشد.

وی در پاسخ به سوالات متعدد دانشجویان درباره کمبود بودجه فرهنگی دانشگاه و تفاوت دانشگاه‌های علوم پزشکی در این زمینه گفت: اختلافی که بین بودجه فرهنگی دانشگاه ها وجود دارد به دلیل بودجه پایه دانشگاه‌هاست و بعضی از دانشگاه‌ها که پایه بودجه آنان از ابتدا کمتر بوده، افزایش سالیانه ۱۰ یا ۱۵ درصدی بودجه، مشکل آنان را حل نمی‌کند.

علامه افزود: در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به رغم بودجه اندک فرهنگی، اما با همت دانشجویان و برنامه ریزی مدیران و کارشناسان، شاهد فضای پر رونق فرهنگی هستیم که این را باید به فال نیک گرفت، اما تا رسیدن به اقناع فرهنگی هنوز فاصله زیادی داریم.

محمد مهدی محمدی معاون دانشجویی فرهنگی دانشکاه علوم پزشکی بوشهر با تشکر از حمایت‌های معاونت فرهنگی وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه از برنامه‌های فرهنگی، گفت: دیدگاه همه مسئولان دانشگاه این است که فعالیت‌های فرهنگی سازنده و قانون‌مدار، با مشارکت و حضور حداکثری دانشجویان برگزار شود.

در این نشست، نمایندگان کانون‌های شعر و ادب، فیلم و عکس، تئاتر، نشریات، علم و مهر و همچنین نماینده انجمن علمی و دبیر شورای صنفی دانشجویان هر یک ضمن بیان دیدگاه‌های خود، مشکلات اجرایی برنامه‌های فرهنگی و هنری را برشمردند و مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت به این سؤالات پاسخ گفت.

همچنین مژگان زارعی یکی از دانشجویان و از سفیران فرهنگی جشنواره هشتم، گزارشی از روند اجرای این جشنواره در استان بوشهر ارایه داد.