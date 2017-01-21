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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

در دانشگاه امیرکبیر؛

ایده بازار مهندسی پزشکی برگزار می شود

ایده بازار مهندسی پزشکی برگزار می شود

ایده بازار مهندسی پزشکی پنجم اسفند ماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمد فیروزمکان دبیر ایده بازار مهندسی پزشکی با اشاره به برگزاری دو دوره ایده بازار پزشکی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر،‌ گفت: هدف از این رویداد ایجاد ارتباط موثر صاحبان ایده در رشته‌های پزشکی و مهندسی پزشکی با سرمایه‌گذاران و صنعتگران بوده است ولی متاسفانه پس از دو دوره برگزاری این رویداد به اهداف مورد نظر به طور کامل دست نیافتیم.

وی ادامه داد: برای رفع این مشکل در این دوره از رویداد، موضوع تخصصی تری مد نظر قرار نگرفته و همه ایده ها در زمینه مهندسی پزشکی مورد قبول هستند؛ ضمن آنکه در این دوره از ایده بازار مهندسی پزشکی سعی شد تا از NGO‌های پزشکی جهت کم کردن فاصله ی نامطلوب بین مهندسان پزشکی و پزشکان، دعوت به عمل آید.

فیروزمکان با اشاره به شاخص‌های داوری طرح‌های ارسالی یادآور شد: دارا بودن توجیه اقتصادی از مهمترین شاخص‌های داوری طرح‌ها تعیین شده است.

دبیر ایده بازار مهندسی پزشکی به بیان جزئیات این رویداد پرداخت و اظهار کرد: در این دوره از رویداد پس از انجام داوری‌ها ۵ ایده برتر برای ارائه روی سن و ۵ ایده در قالب پوستر برای حضور در مرحله نهایی انتخاب خواهند شد.

وی زمان برگزاری مرحله نهایی ایده بازار مهندسی پزشکی را ۵ اسفندماه جاری دانست و اضافه کرد: در این مرحله از ۳ نفر برتر در بخش‌های ارائه شفاهی به صنعتگران و پوستر تقدیر خواهد شد.

همچنین مهلت نهایی ارسال ایده ها بنا به درخواست تعدادی از ایده پردازان تا ۱۰ بهمن ماه تمدید شد.

کد مطلب 3882711

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