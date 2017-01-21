رویش «خانه سفید» کردستان در مشهد مقدس

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: فیلم خانه سفید به کارگردانی هنرمند جوان کردستانی به تهیه کنندگی حوزه هنری استان در دهمین جشنواره فیلم کوتاه رویش عنوان بهترین فیلم داستانی را کسب کرد.

‌ امین مرادی با اشاره به اینکه براساس اعلام برگزار کنندگان این جشنواره در این دوره بیش از هزار و ۲۰۸ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود، عنوان کرد: در این بین ۸۲ اثر در بخش های داستانی، پویانمایی و مستند به بخش پایانی و رقابتی جشنواره راه پیدا کردند.

وی اظهارداشت: جشنواره رویش مهمترین رویداد سینمایی کشور در بخش فیلم کوتاه دینی می باشد که از سال آینده به صورت بین المللی برگزار می شود و در تمامی دوره های برگزار شده هنرمندان فیلمساز استان کردستان ضمن حضور گسترده در بخش های مختلف جشنواره نیز موفقیت های ارزنده ای را کسب کرده اند.

وی بیان کرد: در بخش جوانه های رویش و پس از بررسی آثار راه‌یافته به بخش نهایی فیلم «خانه سفید» از استان ما توانست عنوان بهترین فیلم داستانی را به خود اختصاص دهد.

وی ادامه داد: این فیلم که در بخش مقدماتی از بین ۶۰۰ اثر توسط هیئت انتخاب موفق به راه یابی به بخش نهایی جشنواره شده بود، داستان زندگی یک روحانی را که برای امامت جمعه به یکی از روستاها اعزام می شود را به تصویر می کشد .

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به توانمندی هنرمندان فیلمساز استان و همچنین سطح بالای آثار تولیدی فیلمسازان استان گفت : خوشبختانه هم اکنون حوزه هنری استان در بخش تولید آثار کوتاه سینمایی در کشور جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.

مرادی اضافه کرد: آثار وتولیدات حوزه هنری در جشنواره های داخلی و بین المللی در چند سال اخیر ضمن حضور گسترده موفقیت های ارزنده ای را نیز برای استان و کشور به ارمغان آورده است .

وی عنوان کرد : خوشبختانه در کنار موفقیت خانه سفید در بخش اقتصاد مقاومتی جشنواره نیز جایزه بهترین فیلم به هنرمند دیگری از کردستان خانم فاطمه مرزبان با فیلم «عروس وامنان» اختصاص پیدا کرد.