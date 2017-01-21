به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز شنبه با حضور در محل حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکوی تهران و در گفت وگویی با خبرنگاران، تصریح کرد: این حادثه بسیار تلخ باید درسی برای آینده باشد اما در این حادثه همه مسئولین هماهنگی و همکاری بسیار خوبی داشتند.

روحانی افزود: آتش‌نشانان عزیز و فداکار، امدادگران، تیم پزشکی و تیم‌های مسوول نظم دادن به امور و مقامات نظامی یک همکاری و هماهنگی بسیار خوب و ستودنی داشتند و این همکاری ادامه دارد.

رییس جمهور ، با بیان اینکه همه ما در عین حال نگران عزیزانی هستیم که در زیر آوار مانده اند ، گفت: امیدوارم با تلاش های هماهنگی که انجام می گیرد بتوانیم برخی از آنان را به سلامت خارج کنیم و آنهایی که جان عزیز خودشان را از دست دادند در دل مردم برای همیشه جاودانه می‌مانند چرا که اینها برای نجات مردم رفتند و خودشان در میان آتش و دود و آهن گرفتار شدند و خداوند به آنها در دنیا و آخرت اجر و به خانواده‌های عظیم الشأن آنها صبر دهد و همه ما نسبت به این فداکاری و این حماسه‌ای که آتش‌نشان‌ها و امدادگرها بوجود آوردند ، باید سر تعظیم فرود آوریم.

روحانی گفت: اقدامات زیادی باقی مانده که باید انجام بگیرد، اولاً آواربرداری‌ها باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم همه افرادی را که زیر آوار مانده اند، خارج کنیم. همچنین باید تلاش کنیم تا شرایط این خیابان که یک خیابان حساس تجاری آن هم در شب عید است، سریع‌تر به حالت عادی برگردد. متاسفانه کارگرهایی در این روزهای نزدیک به عید بیکار شدند که تأمین اجتماعی باید به فوریت در این زمینه اقدام کند.

رییس جمهور با تاکید بر ضرورت جبران خسارات زیان دیدگان در این حادثه ، اظهارداشت: دولت، شهرداری، شورای شهر ، شرکت های بیمه و همه مقامات مسئول ان‌شاء الله دست به دست هم خواهند داد تا خسارت‌ها را جبران کنند و از مردم بزرگوار سراسر کشور بخاطر همدلی‌ و همبستگی‌ که در این حادثه دردناک داشتند تشکر می کنم .

روحانی تصریح کرد: مهم این است که از امروز به بعد برای مناطق تجاری یا مسکونی که احتمال خطری شبیه به آن دارد، بیش از پیش برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود تا اینگونه حوادث کمتر شود.

رییس جمهور در پاسخ به این پرسش که "ما بافت‌های فرسوده فراوانی داریم دولت چه برنامه‌ای دارد که این بافت‌ها را مدرن کند تا شاهد این اتفاقات نباشیم "، گفت: یکی از مسایلی که در آغاز دولت یازدهم در جلسات دنبال کردیم بحث بافت‌های فرسوده بود، این بافت‌ها در تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و در شهرهای بزرگ و کوچک هستند. در تهران و برخی شهرستان‌ها بخشهایی از این بافت های فرسوده ، احیا شده است.

روحانی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه تلاش می‌کنند اما در عین حال یک برنامه جامع‌تری را برای بافت‌های فرسوده نیاز داریم. اگر بتوانیم پیوندی میان کارآفرینان ، سرمایه‌گذاران و بانکها ایجاد کنیم آنها می توانند با سرمایه گذاری مشترک بر روی این بافت های فرسوده ، فعال شوند تا به این ترتیب هم صاحبان بافت های فرسوده صاحب ساختمانهای جدید شوند و هم سود این سرمایه گذاری ها بازگردد.

رییس جمهور افزود: ما در حال انجام این برنامه‌ریزی‌ها هستیم. بنابراین موضوع بافت های فرسوده و همچنین ساختمان‌های آسیب‌پذیر یکی از مسایل بسیار مهمی است که دولت توجه ویژه به آن دارد و در این زمینه، هماهنگی و همکاری با قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، شهرداری شروع شده که باید به آن سرعت بیشتری داد.