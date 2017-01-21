اجرای «کمدی مارمالاد» و «میلاد یک رویا» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ نمایش «کمدی مارمالاد» و «میلاد یک رویا» که از ۷ دی ماه اجرای خود را در خانه نمایش آغاز کردند، قرار بود تا ۳۰ دی ماه پذیرای تماشاگران باشند که به دلیل استقبال تماشاگران زمان پایان اجرای این آثار تمدید شد.

نمایش «کمدی مارمالاد» نوشته و کار محمدرضا آزادفر است که با بازی مجید علم بیگی، الهه پورجمشید، علی عطایی حور و مهدی رحیمی سده در خانه نمایش اجرا می شود. همچنین نمایش «میلاد یک رویا» نوشته کاظم عینعلی با کارگردانی الهه پورجمشید و با بازی الهه پورجمشید، سحرناز عباس زاده، مهبد قناعت پیشه، امین وحیدی پور، نیما جمالی، عاطفه فرهنگی، درسا صانعی و احسان ملول پذیرای تماشاگران است.

علاقمندان به تماشای آثار نمایشی خانه نمایش می توانند تا ۸ بهمن ماه با مراجعه به نشانی میدان فردوسی به سمت شرق، خیابان شهید موسوی ( فرصت سابق )، کوچه شهید آقامحمد، هر روز به غیر از روزهای شنبه ساعت ۱۸ به تماشای نمایش «میلاد یک رویا» و ساعت ۲۰ به تماشای نمایش «کمدی مارمالاد» بنشینند.