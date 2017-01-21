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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۴

در خانه نمایش اداره تئاتر

اجرای «کمدی مارمالاد» و «میلاد یک رویا» تمدید شد

اجرای «کمدی مارمالاد» و «میلاد یک رویا» تمدید شد

زمان اجرای نمایش های «کمدی مارمالاد» و «میلاد یک رویا» در خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر، تا ۸ بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ نمایش «کمدی مارمالاد» و «میلاد یک رویا» که از ۷ دی ماه اجرای خود را در خانه نمایش آغاز کردند، قرار بود تا ۳۰ دی ماه پذیرای تماشاگران باشند که به دلیل استقبال تماشاگران زمان پایان اجرای این آثار تمدید شد.

نمایش «کمدی مارمالاد» نوشته و کار محمدرضا آزادفر است که با بازی مجید علم بیگی، الهه پورجمشید، علی عطایی حور و مهدی رحیمی سده در خانه نمایش اجرا می شود. همچنین نمایش «میلاد یک رویا» نوشته کاظم عینعلی با کارگردانی الهه پورجمشید و با بازی الهه پورجمشید، سحرناز عباس زاده، مهبد قناعت پیشه، امین وحیدی پور، نیما جمالی، عاطفه فرهنگی، درسا صانعی و احسان ملول پذیرای تماشاگران است.

علاقمندان به تماشای آثار نمایشی خانه نمایش می توانند تا ۸ بهمن ماه با مراجعه به نشانی میدان فردوسی به سمت شرق، خیابان شهید موسوی ( فرصت سابق )، کوچه شهید آقامحمد، هر روز به غیر از روزهای شنبه ساعت ۱۸ به تماشای نمایش «میلاد یک رویا» و ساعت ۲۰ به تماشای نمایش «کمدی مارمالاد» بنشینند.

کد مطلب 3882723
فریبرز دارایی

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