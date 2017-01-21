جواد قران نویس در گفتگو با خبرنگار مهر صریح کرد: ساختمان بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان توسط خیرین احداث شده و تاکنون به غیر از بخش اصلی و اداری مرکز پذیرش کودکان سرطانی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در نظر داریم طبقات سوم و چهارم این ساختمان را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان قرار دهیم تا بخش مطالعه و تحقیق سرطان راه‌اندازی شود.

رئیس بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان تأکید کرد: متأسفانه آمار بیماران سرطانی رو به افزایش است و در حال حاضر ۲۱۲ کودک و نوجوان زیر ۲۰ سال در این بنیاد تحت حمایت هستند.

به گفته قرآن نویس با توجه به وضعیت فعلی ابتلا به سرطان لازم است مرکز تحقیقاتی جهت مطالعه سرطان راه‌اندازی شود.

وی تأکید کرد: خیرین طی سال‌های اخیر اقدامات قابل‌توجهی برای حمایت از بیماران سرطانی به ثبت رساندند و تاکنون ۷۲۹ میلیون تومان برای درمان بیماران سرطانی وابسته به بنیاد هزینه شده است.