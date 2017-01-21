استفاده از تخم مرغ های نشانه دار سلامت مردم را تضمین می کند

مهدی مهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ساماندهی تخم مرغ های مصرفی در واحد های تولیدی و عرضه، کارشناسان اداره دامپزشکی و شبکه بهداشت بوئین زهرا از مراکزعرضه و قنادیها بازدید به عمل آوردند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا گفت: بازرسی از مراکز عرضه با محوریت نظارت بر تخم مرغ مصرفی درقنادی ها و مراکز عمده مصرف تخم مرغ بود که از این اماکن بازدید به عمل آمد و نسبت به بررسی و آموزش بهداشت تخم مرغ نکاتی عنوان شد.

مهرزاده افزود: در این گشت همچنین بانک اطلاعاتی، مربوط به واحدهای عرضه کننده غیر مجاز و یا تولیدکنندگان غیر مجاز تخم مرغ که بدون نظارت دامپزشکی اقدام به تولید و عرضه تخم مرغ می کنند جمع آوری شد.

وی تصریح کرد: همه واحدهای تولیدی مرغ تخمگذار تحت نظارت مستقیم دامپزشکی قرار دارند و موظف به تولید تخم مرغ نشاندار، شامل تاریخ تولید و انقضا هستند و این اطمینان را به مصرف کنندگان می دهیم که در صورت استفاده از تخم مرغ های دارای نشانگذاری مورد تایید دامپزشکی، هیچ جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

وی با اخطار به همه تولیدکنندگان غیر مجاز گفت: در صورت شناسایی این دسته از تولیدگنندگان، قطعا برابر ضوابط قانونی با آنها برخورد خواهد شد و فرد خاطی به دستگاه قضایی ارجاع داده خواهد شد.

مهرزاده در پایان ضمن تاکید بر استفاده از تخم مرغ نشاندار توسط همشهریان از همه تولید کنندگان خواست تا نسبت به رعایت شرایط بهداشتی و قرنطینه ای در برهه زمانی حساس کنونی، تمام توان خود را بکار بندند.