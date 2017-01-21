اختراع «کفی پا برای اصلاح ناهنجاری» ثبت بین المللی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، اختراع عاطفه ابوترابی دانشجوی دکتری تخصصی ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سازمان پتنت آمریکا به ثبت رسیده است.

ابوترابی اختراع خود با عنوان Cushioned Stabilization Sock and Method را به ثبت بین المللی کشور آمریکا رسانده است. این اختراع پیش از این در سازمان کل اختراعات کشور به ثبت رسیده و هم اکنون موفق به ثبت بین المللی شده است.

اختراع مذکور شامل طراحی و ساخت استاکینت طبی است که لایه داخلی آن کفی ثبات دهنده و انعطاف پذیری است و جهت اصلاح دفورمیتی های پا کار گذاشته شده است.

این اختراع می تواند در کودکان با مشکلات در ناحیه پا که از پوشیدن کفش طبی و ارتوزهای پا سرباز می زنند و حتی در افراد بزرگسال همزمان با پوشاندن کفش و یا در محیط خانه مورد استفاده قرار گیرد.