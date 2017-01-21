یک هکتار از اراضی کشاورزی کرمان رفع تصرف شد

محمدرضا محمدرضاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت: بر حسب این دستور حدود یک هکتار از اراضی کشاورزی ابتدای جاده هفت باغ با تلاش نیروهای اجرائیات منطقه سه شهرداری رفع تصرف شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری یگان ویژه نیروی انتظامی اظهار کرد: همچنین مصالح جمع آوری شده در این اراضی به انبار اجرائیات شهرداری تحویل شد.

محمدرضاخانی با اشاره به عزم جدی در کرمان برای جلوگیری از حاشیه نشینی و پدیده زمین خواری گفت: معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان به صورت لحظه ای کار پایش اراضی دولتی را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: افراد سودجو بدانند شهرداری کرمان با حمایت استانداری، فرمانداری و دادستان هرگز اجازه نمی دهد به مقاصد غیر قانونی و حرام خود دست پیدا کنند.