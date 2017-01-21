صنایع نیشکر محاکمه می شوند/ آزموده را آزمودن خطاست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سامری شامگاه جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات با تاکید بر بحرانی بودن مشکل ایجاد شده از جمع شدن زهاب های نیشکر به طرح شکایت از صنایع نیشکر خبر داد و اظهار کرد: با دادستان صحبت شد که با توجه به اینکه منافع ملی در خطر است حق مردم خرمشهر را از شرکت های کشت و صنعت نیشکر بگیرد و این شرکت ها را پای میز محاکمه بکشاند.

وی توضیح داد: ۴۰ هزار هکتار زهاب، خرمشهر را با خطر جدی مواجه کرده است، اگر سد مانع پیشرویی این زهاب ها نشوند می تواند بخشی از خرمشهر از جمله شلمچه را زیر آب ببرد و زمین های غرب کارون نیز به خاطر بالا بودن سطح آب زیر زمینی نفس های آخر را می کشند.

سامری پیگیری های انجام شده برای رفع مشکل را یادآور شد و گفت: وزیر کشاورزی، وزیر صنایع طرح سوال شدند و وزیر اقتصاد هم طرح سوال خواهد شد، مقام معظم رهبری هم که فصل الخطاب قانون هستند، نامه نوشته شده است که منتظر دستور ایشان هستیم.

وی افزود: تا کنون هیچ توجهی به مشکل زهاب ها نشده است و ما اینک به انتظار دستور رهبری و برخورد قضایی دادستان خرمشهر به عنوان مدعی العموم هستیم.

ولایت مداری شرط اول انتخاب رئیس جمهور

نماینده مردم خرمشهر در ادامه سخنانش به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: در مورد انتخابات ریاست جمهوری همه باید در مرحله نخست ولایت پذیری کاندیداها را در نظر بگیرند که بعدها رو در روی رهبری قرار نگیرند.

وی افزود: مردم در مورد انتخابات نباید تجربه مذاکرات با آمریکا و پیامدهای آن را فراموش کنند.

سامری به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا هم اشاره و اظهارکرد: مردم درانتخاب اعضای شورا باید به این نکته توجه داشته باشند که افرادی را انتخاب کنند که در تقابل با نماینده، فرماندار و شهردار نباشند.

وی گفت: شورای سابق امتحان خود را پس داده اند و ثبات کرده اند که لیاقت شورا را ندارند و باید به خاطر داشت که آزموده را آزمودن خطاست.

استقرار گمرک در منطقه آزاد اروند به خواست رئیس جمهور شدنی است

نماینده مردم خرمشهر در ادامه در پاسخ به خبرنگاران در خصوص استقرار دروازه های گمرک در ورودی شهر، عنوان کرد: این امر اختلافی میان سازمان منطقه آزاد اروند و گمرک است که گمرک کامل نبودن دیوار را دلیل اصلی برای مستقر نشدنش عنوان می کند و منطقه آزاد کامل نبودن اعتبارات را دلیلی برای ناتمام ماندن طرح برمی شمارد اما در هر حال این موضوع با دستوری از رئیس جمهور به راحتی قابل حل بوده و هست.

وی به موضوع کنزالمال و منتشر شدن برخی مطالب در فضای مجازی و رسانه در خصوص اختلاف میان نمایندگان دو شهر و آبادان و خرمشهر نیز اشاره و اظهار کرد: وجود کنزالمال منافع برخی را تهدید می کند که ازرسانه ها به عنوان دستاویزی برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند اما در هر صورت نمایندگان هر دو شهرستان در نهایت به دنبال توسعه آبادان و خرمشهر هستند.

سامری همچنین به موضوع بازارهای خرمشهر پرداخت و بیان کرد: در خرمشهر برای ساماندهی دست فروشان بازاری در نظر گرفته شده است که هزینه واگذاری هر واحد ۱۸ میلیون تومان است که می توان برای برخی افراد نیز تسهیلاتی در نظر گرفت.

وی در پاسخ به خبرنگاران در مورد نامناسب و محدود بودن فضای در نظر گفته شده، بیان کرد: زمینی در نزدیکی میدان مقاومت به این منظور در نظر گرفته شده بود که برای از افراد این محل را سال ها پیش برای ساخت فضای فرهنگی در اختیار گرفتند.

سامری ادامه داد: در این قطعه زمین پس از چند سال نه ساخت و سازی انجام شد و نه اجازه تبدیل آن به کاربری دیگر داده می شود و زمینی مناسب دیگری که تحت اختیار شهرداری باشد در این محدوده وجود ندارد و این عمل مصداق عدم توجه به نیاز شهروندان است.

استخدام نیروهای غیر بومی در فولاد جهان آرای خرمشهر

نماینده مردم خرمشهر در مجلس در بخشی دیگر از سخنان خود از استخدام نشدن نیروهای بومی در صنایع فولاد ابراز نارضایتی کرد و گفت: فولاد جهان آرا متعلق به خرمشهر اسیت و نیازنیست از خارج از خرمشهرنیروی کار اورده شود، آزمونی بریا استخدام برگزار شد که طبق گفته اداره کار اجازه بازرسی از این شرکت برای تعیین میزان به کار گیری نیروهای بومی داده نمی شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه صاحبان فولاد ادعا می کنند فرزند خرمشهر هستند، پرسنل ستادیشان نباید از تهران و سایر شهرستان ها به کار گرفته شود و اگر کسی به بیان این مشکلات بپردازد با ان مقابله می کنند.

سامری به تصویب لایحه ششم توسعه کشور اشاره کرد و افزود : با تصویب این لایحه که مخصوص به کار گیری نیروهای بومی در شرکت های شهرستان هاست این شرکت ها نیز باید نیروهای بومی را به کار بگیرند.

وی همچنین از تبدیل شدن ساختمان شش طبقه به هتل خبر داد و اظهار کرد: این ساختمان عمر مفید خود را کرده و صحبت هایی شده است که ساکنان این ساختمان را در واحدهای مسکن مهر مستقر شوند و و هتل و پارکینگ در محل فعلی ای ساختمان احداث شود.