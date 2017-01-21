رشد ۱۵ درصدی شرکت دانش آموزان کردستانی در مسابقات ورزشی

افشین خوش‌گوار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رقابت های ورزشی سال تحصیلی جاری در ۱۱ رشته و در سه مقطع تحصیلی برگزار می شود، گفت: این مسابقات هم در بخش دختران و هم پسران همزمان با دهه مبارک فجر در استان آغاز می شود.

وی عنوان کرد: کسب نتایج ارزشمند تیم های ورزشی در تابستان سال گذشته و ارتقای قابل توجه جایگاه استان در سطح کشور را مرهون تلاش و زحمات تمام همکاران آموزشی و اداری استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری مسابقات به دو شکل مدرسه قهرمان و کانون قهرمان برگزار می شود، بیان کرد: امسال بیشتر تمرکز روی مدارس و استفاده از پتانسیل و توانمندی دبیران مدارس خواهد بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش کردستان اضافه کرد: بر اساس اعلام آمادگی مناطق ۱۶ گانه، در مسابقات استانی سال جاری ۶ هزار و ۲۰۰ دانش آموز شامل سه هزار و ۶۰۱ نفر پسر و ۲ هزار و ۵۹۹ نفر دختر حضور خواهند یافت که این آمار ۱۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.

خوش گوار زمان آغاز مسابقات را ۱۴ بهمن ماه ذکرکرد و گفت: مسابقات با برگزاری رقابت های رشته های دختران آغاز و از ۳ اسفند تا ۲۰ اسفند ماه نیز مسابقات بخش پسران برگزار می شود.

وی ادامه داد: با پیشنهاد و نظر رئیس هیأت ورزش دانش آموزی و مسئولان انجمن های ورزشی پس از برگزاری مسابقات، برنامه زمان بندی اردوهای آماده سازی در اوایل سال ۹۶ نیز استارت خواهد خورد.

وی عنوان کرد: فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، بدمینتون، تنیس روی میز، شطرنج، طناب زنی، دوومیدانی، ژیمناستیک و شنا رشته هایی است که مسابقات کشوری آنها برگزار می شود.