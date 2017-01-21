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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳

معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش کردستان خبرداد:

رشد ۱۵ درصدی شرکت دانش آموزان کردستانی در مسابقات ورزشی

رشد ۱۵ درصدی شرکت دانش آموزان کردستانی در مسابقات ورزشی

سنندج- معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش کردستان ازشرکت بالغ بر ۶ هزار دانش آموزان استان در مسابقات ورزشی سال تحصیلی جاری خبرداد وگفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.

افشین خوش‌گوار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رقابت های ورزشی سال تحصیلی جاری در ۱۱ رشته و در سه مقطع تحصیلی برگزار می شود، گفت: این مسابقات هم در بخش دختران و هم پسران همزمان با  دهه مبارک فجر در استان آغاز می شود.

وی عنوان کرد: کسب نتایج ارزشمند  تیم های ورزشی در تابستان سال گذشته و ارتقای قابل توجه جایگاه استان در سطح کشور را مرهون تلاش و زحمات تمام همکاران آموزشی و اداری استان هستیم.

وی  با اشاره به اینکه در سال جاری مسابقات به دو شکل مدرسه قهرمان و کانون قهرمان برگزار می شود، بیان کرد: امسال بیشتر تمرکز روی مدارس و استفاده از پتانسیل و توانمندی دبیران مدارس خواهد بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش کردستان اضافه کرد: بر اساس اعلام آمادگی مناطق ۱۶ گانه، در مسابقات استانی سال جاری ۶ هزار و ۲۰۰ دانش آموز شامل سه هزار و ۶۰۱ نفر پسر و ۲ هزار و ۵۹۹ نفر دختر حضور خواهند یافت که این آمار ۱۵ درصد بیشتر از سال گذشته  است.

خوش گوار زمان آغاز مسابقات را ۱۴ بهمن ماه ذکرکرد و گفت: مسابقات با برگزاری رقابت های رشته های دختران آغاز  و از ۳ اسفند تا ۲۰ اسفند ماه نیز مسابقات بخش پسران برگزار می شود.

وی ادامه داد: با پیشنهاد و نظر رئیس هیأت ورزش  دانش آموزی و مسئولان انجمن های ورزشی پس از برگزاری مسابقات، برنامه زمان بندی اردوهای آماده سازی در اوایل سال ۹۶ نیز استارت خواهد خورد.

وی عنوان کرد:  فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، بدمینتون، تنیس روی میز، شطرنج، طناب زنی، دوومیدانی، ژیمناستیک و شنا رشته هایی است که مسابقات کشوری آنها برگزار می شود.

کد مطلب 3882760

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