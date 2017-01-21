پیمان جسری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز تاسف از وقوع حادثه پلاسکو و یادآوری تعطیلی برنامه‌های جشنواره اقوام در کرمانشاه به این مناسبت و سومین روز از برگزاری جشنواره، برنامه‌های چهارمین روز از جشنواره را اعلام کرد.

وی افزود: به دلیل تعطیلی برنامه‌های سومین روز از جشنواره تغییراتی در روند جشنواره و برنامه‌های چهارمین روز از آن به وجود آمده است.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: براین اساس در چهارمین روز -که آخرین روز از جشنواره نیز است- گروه موسیقی «شاهو دالاهو» به سرپرستی «فرخ یادگاری» آغازگر برنامه‌ها خواهد بود و گروه «عاشیق‌های تبریز» به سرپرستی «حسن اسکندری» برنامه ها را ادامه می دهد.

وی از اجرای گروه موسیقی «آوا» از کرمانشاه و به سرپرستی علی احمدی در ادامه برنامه های آخرین روز از جشنواره اقوام خبر داد.

جسری گفت: هم چنین طی برنامه های مدون فردا شاهد اجرای نمایش «نذرقالی» از همدان و به سرپرستی «مهدی حبیبی» خواهیم بود و گروه موسیقی «خراسان» به سرپرستی «علیرضا سلیمانی» در ادامه برنامه های فردا به اجرا می‌پردازد.

وی از اجرای گروه موسیقی «بیستون» به سرپرستی «جمشید عزیز خانی» و گروه نمایش «چراغ گردان» به سرپرستی «محمدرضا زندی» از کرمانشاه به عنوان دیگر برنامه‌های آخرین روز از نخستین جشنواره بین المللی اقوام در کرمانشاه یاد کرد.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برپایی مراسم اختتامیه جشنواره نیز طی فردا راس ساعت ۱۶ و در محل تالار مجتمع فرهنگی و هنری انتظار خبر داد.

وی افزود: در این مراسم از «شهرام ناظری» چهره ماندگار آواز ایران و «حمیدرضا نعیمی» استاد برجسته نمایش تجلیل به عمل می‌آید.

جسری از اجرای گروه ۱۱۰ نفر تنبور نوازان استان کرمانشاه به عنوان «مستور» و اجرای گروه دف «خاک نشین» در مراسم اختتامیه این جشنواره خبر داد.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با اشاره به استقبال خوب مردم از نخستین جشنواره بین المللی اقوام در کرمانشاه، آرزوی استمرار برگزاری چنین جشنواره هایی را در استان کرد و آن را زمینه ساز رشد فرهنگی در جامعه برشمرد.