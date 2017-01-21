تردد در محور شهمیرزاد-فولاد محله با زنجیر چرخ امکان پذیر است

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بارش برف و شرایط جوی نامساعد در محورهای مواصلاتی استان سمنان همزمان با روز شنبه دوم بهمن ماه ۹۵ ابراز داشت: هم اکنون به دلیل بارش شدید برف و باران در محورهای مواصلاتی استان تردد در گردنه ها با زنجیر چرخ امکان پذیر است و ازسوی دیگر در محور آهوان نیز به دلیل بارش بارش احتمال لغزندگی سطح جاده وجود دارد لذا از رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند تقاضا مندیم که احتیاط کنند.

وی با تاکید بر اینکه رانندگان عبوری از محورهای مواصلاتی استان سمنان قبل از حرکت باید از آخرین وضعیت راه ها و هواشناسی اطلاعات کافی را داشته باشند، افزود: با توجه به ابری بودن هوای فعلی استان احتمال بارش برف و باران در ارتفاعات وجود دارد و محورهای خوش ییلاق، شهمیرزاد و فولاد محله و آهوان به تاثی از این سامانه بارشی خواهد بود لذا باید قبل از سفر پیش‌بینی های لازم صورت گیرد.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه خودرو مانند هر وسیله دیگری نیازمند رسیدگی است، ابراز داشت: معاینه فنی، بیمه، وجود تجیزات مانند ابزار و لاستیک اضافه، آب و سوخت کافی و داشتن زنجیر چرخ می تواند سفر را آسوده تر کند لذا از رانندگان تقاضامندیم که قبل از حرکت از سلامت خودرو و داشتن تجهیزات اطمینان داشته باشند تا خاطره سفر برای سرنشینان خودرو لذت بخش شود.

خسروجردی خستگی و خواب آلودگی را از جمله مواردی دانست که باعث بروز حوادثی مانند واژگونی خودرو می شود و تاکید کرد: بهتر است رانندگان با توجه به کویری و یکنواختی جاده های سمنان به محض احساس عدم هوشیاری در اولین پارکینگ حاشیه راه ها یا زائر سراها توقف کنند و سپس با هوشیاری کامل مسیر خود را ادامه دهند.

وی یکی از عوامل خطر ساز در جاده ها عدم راعایت فاصله طولی برشمرد و افزود: رعایت فاصله طولی این امکان را می دهد تا در صورت مواجه با خطر و ترمز ناگهانی در شرایط نامساعد جوی کنترل خودرو کاملا در دست راننده قرار گیرد و از تصادفات زنجیروار خودروها و بروز تلفات بیشتر کاسته شود.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه اکثر حوادث رانندگی ناشی از بی احتیاطی عوامل انسانی است، ابراز داشت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تا حد بسیاری می تواند از بروز حادثه جلوگیری کند و قانون به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده است لذا زمانی همه افراد به علائم رانندگی و هشدارهای ایمنی توجه کنند، شاهد حوادث تلخ در جاده ها نخواهیم بود.

در تعطیلات پایان هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استانی سمنان دو حادثه جرحی نیز اتفاق افتاد که خوشبختانه تلفاتی نداشت.