افتتاحیه نمایشگاه ها به احترام آتش نشانان فداکار شمع باران شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه اول بهمن به اکثر گالری های پایتخت که سر می زدید سایه سنگین فاجعه پلاسکو و غم از دست دادن آتش نشانان قهرمان در این فاجعه خودشان را به رخ می کشید. کمترین چیدمان در گالری ها روشن کردن شمع برای آتش نشانان شهید در این حادثه بود. در برخی نمایشگاه ها نیز پوستری برای همدردی طراحی شده بود و به دیوار آویخته بود و حتی چیدمان هایی مفصل تر نیز به چشم می خورد.

گالری فردا با گذاشتن شمع های سیاه و پوسترهای آتش نشانی ابراز همدردی خود را با قربانیان فاجعه پلاسکو و آتش نشان ها نشان داده بود.

گالری «آ» که میزبان نمایشگاه بهرام کلهرنیا و یاسر میرزایی بود با یک چیدمانی متفاوت این ادای احترام به آتش نشان های فداکارمان را با نمایشگاهی که عنوان «سهم شک» را داشت ابراز کرد. این گالری مجسمه ای از حمزه فرهادی را به نمایش گذاشت که در پس زمینه اش عکسی از محمد حسن زاده به چشم می خورد. در این چیدمان شیر آتش نشانی با شمعدانها و شمع ها که در پس زمینه عکسی از حادثه آتش گرفتن ساختمان پلاسکو بود به چشم می خورد.

در گالری دنا نیز پوستری از محمد فدائی با عنوان «نفیر» به چشم می خورد که با نمایشگاه خوشنویسان در این گالری همراه شده بود.

گالری ثالث که نمایشگاه مجسمه های علی کوره چیان را به نمایش گذاشته است نیز با چیدمان شمع ها به ابراز همدردی با قربانیان حادثه و آتش نشانان ساختمان پلاسکو رفته بود.

در خانه هنرمندان ایران افتتاح نمایشگاه عکس و پوستر و هویت بصری سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر با یاد شهدای آتش نشان همراه بود.

به همین ترتیب در اکثر گالری های پایتخت می شد ردی از غمی که طی ۲ روز گذشته تهران را فرا گرفته است مشاهده کرد و نشانی از همدردی با آتش نشان هایی را که با فدا کردن جان خود به کمک مردم شتافتند، دید.