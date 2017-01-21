۱۵ پروژه آموزشی خیرساز در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

محمدرضا بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بهمن ماه امسال هفت مدرسه با ۳۰ کلاس درس در استان خراسان جنوبی افتتاح می شود.

وی زیر بنای این مدارس را سه هزار و ۳۳۵ متر مربع عنوان کرد و گفت: همچنین در این ماه هشت سالن چند منظوره با ۷۶۸ متر مربع زیر بنا به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل نوسازی مدارس استان خراسان جنوبی ادامه داد: افتتاح یک باب مسجد با ۹۵ متر مربع زیر بنا از دیگر پروژه های این ماه خواهد بود.

بیکی با بیان اینکه در مجموع ۱۵ پروژه آموزشی خیر ساز طی بهمن ماه جاری در استان افتتاح می شود، عنوان داشت: برای بهره برداری از این پروژه ها بالغ بر ۴۹ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی اضافه کرد: از این میزان ۳۷ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال توسط خیرین مدرسه ساز تامین و مابقی آن از اعتبارات دولتی تخصیص پیدا کرده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان خراسان جنوبی از برگزاری نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی خبر داد و گفت: تنها فرصت قدردانی از خدمات شایسته خیرین بزرگوار در جشنواره های خیرین مدرسه ساز بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با حضور و مشارکت حداکثری مسئولین استانی شاهد رشد و توسعه فرهنگ مشارکت عمومی در استان خراسان جنوبی باشیم.