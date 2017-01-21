تیم فوتسال طرح و توسعه به مصاف مقاومت البرز می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور و در بازی هفته نوزدهم تیم طرح و توسعه سبز الوند قزوین در خانه برابر تیم مقاومت البرز به میدان می رود.

این بازی از ساعت ۱۶ امروز در سالن یادگار الوند برگزار می شود.

تیم طرح و توسعه در مکان سیزدهم لیگ برتر قرار دارد.

تیم طرح و توسعه در صورت پیروزی یک پله صعود می کند.

آغاز دوره مربیگری درجه B فوتبال آسیا به میزبانی هیئت فوتبال استان

دوره مربیگری درجه B فوتبال آسیا از جمعه در ورزشگاه سردار آزادگان با شرکت ۲۴ مربی از استان های قزوین، تهران، کرج، گیلان، مازندران، تبریز، خوزستان آغاز شد.

مدرس دوره استاد میر مسعود میرزاده، دستیار مجید رضایی و مدیریت دوره برعهده روح اله عبدالهی است.

شکست نماینده استان در لیگ یک بسکتبال کشور

در ادامه بازی های هفته نهم لیگ یک بسکتبال کشور هیئت بسکتبال البرز قزوین در خانه برابر قطران کاوه گرگان، با نتیجه ۷۳-۵۳ به سود تیم گرگان به پایان رسید.

نماینده استان در انتهای گروه شمال این رقابت ها قرار دارد.

دومین دوره لیگ واترپلو زیر ۱۷سال کشور در قزوین

مرحله سوم این مسابقات با شرکت تیم های گیلان، تهران، قزوین، تبریز به میزبانی استخر شهید رجایی برگزار می شود.

این مسابقات از روز دوشنبه ۴ بهمن آغاز می شود.

هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتسال استان برگزار شد

در بازی های این هفته، پردیس اسفرورین، بیمه آرمان و ایثار آبیک برابر حریفان به برتری رسیدند.

دیدار تیم های ستارگان اسفرورین و شهرداری شال هم به تساوی ۱-۱رسید.

این بازی ها بصورت متمرکز در سالن شهید بابایی برگزار شد.

مسابقات شطرنج سریع هفتگی قزوین با شناخت نفرات برتر به پایان رسید

در این بازی ها که با شرکت ۴۷ بازیکن برگزار شد، محمدرضا عابدی، مهرداد صداقتی و حمیدرضا مقدم اول تا سوم شدند.

این رقابت ها در خانه شطرنج مجموعه غدیر برگزار شد.

بانوی تاکستانی به اولین اردوی انتخابی تیم ملی زیر ۱۹ سال فوتبال دعوت شد

ندا رحمانی فوتبالیست تاکستانی به اولین اردوی انتخابی تیم ملی زیر ۱۹ سال بانوان که از فردا آغاز می شود دعوت شد.

اردو تیم ملی دختران از روز یکشنبه سوم بهمن در محل کمپ تیم های ملی آغاز می شود.

این اردو تا هفتم بهمن ادامه دارد.

تساوی تیم فوتبال کاسپین قزوین در خانه

در بازی هفته دوازدهم لیگ یک فوتبال امید کشور، تیم امید کاسپین قزوین در خانه، بدون گل برابر امید خیبر لرستان به تساوی رسید.

این بازی در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان برگزار شد.

کاراته کا استان در راه فرانسه

علی اصغر آسیابری پدیده کاراته جهان برای حضور در کمپ جهانی و همچنین شرکت در مسابقات لیگ جهانی کاراته راهی فرانسه شد.

آسیابری در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم تیم ملی کاراته را در رقابت های لیگ جهانی همراهی می کند.