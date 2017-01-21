مخاطرات کمک پرستاری برطرف شود/ضرورت نظارت صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، دکتر اصغر عبادی افزود: پرستاری از سال های گذشته تا کنون رشد حرفه ای و تحصیلی خود را تا مقطع دکتری داشته است و در کنار بهیاران و کمک بهیاران مشغول به فعالیت بوده و هیچ گونه تهدیدی به عنوان جایگزینی آنان به جای پرستار وجود نداشته است و به طور مسالمت آمیز در کنار یکدیگر به کار خود ادامه دادند.

وی اظهار داشت: در سنوات گذشته به دلیل حذف مقطع بهیاری و گسترش بیمارستان ها در مناطق جغرافیایی و به دلیل آهنگ فارغ التحصیلان پرستاری متناسب با نیاز بهداشت و درمان رشد پیدا نکرد و همچنین فارغ التحصیلان به دلیل عدم جاذبه این رشته وارد بازار کار نشده بنابراین باید تمهیداتی دیده شود تا به نوعی خدمات بهتر به مددجویان ارائه شود.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: به علت حجم بالای کاری در حرفه پرستاری و کمبود پرستار حرفه ای بخش قابل توجهی از کار بیماران بر زمین می ماند و بسیاری از کارها نیز توسط همراهان بیماران انجام می شود که این هم به نوعی زیبنده نظام سلامت نیست و بار اضافی را به همراهان بیمار تحمیل می کند. راهکاری که برخی از سازمان های حرفه ای همانند سازمان نظام پرستاری اقدام به تربیت و برگزاری دوره های ۴ ماهه کمک بهیاری نمودند .

وی با اشاره به این که در دوره گذشته شورای عالی نظام پرستاری سطح علمی کمک بهیاران را ارتقاء دادند و طول مدت دوره آنان از ۴ ماه به یک سال افزایش پیدا کرد، افزود: با افزایش طول دوره این افراد مهارت های بیشتری فرا می گیرند و می توانند در کنار همکاران حرفه ای نقش همراه و خانواده بیماران را کمرنگ تر کنند و سرویس مناسب تر و بهتری را ارائه نمایند و در وهله دوم بخشی از خدمات بر زمین مانده پرستاری را انجام دهند و در مجموع کار پرستاران را تا حدودی کاهش دهند.

عبادی خاطر نشان کرد: متاسفانه در طول یکساله گذشته برسر واژه و نام این دوره سوتفاهماتی بوجود آمده است و مراکز تربیت کمک پرستاری به خطا رفته و این موضوع آنچنان هم مهم نیست که بخواهد با اصل مسئله به مخالفت برخواست. نام این رده هرچه باشد فرقی ندارد تنها بتواند بار اظافی را از دوش پرستاران کم کند و کارهای بر زمین مانده بیماران را برطرف نماید .

وی یادآور شد: یکی از سوتفاهماتی که برای سازمان هایی که کمک پرستار تربیت می کنند این است که نام این دوره را در مدارک فارغ التحصیلی آنان بهیار ۱ ساله عنوان می نمایند و یک اشکال جدی محسوب می شود ، زیرا بهیاران دوره های ۳ ساله منظم با کارآموزی های قابل توجهی می گذرانند و مهارت های سطح بالاتری را فرا می گیرند .

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری بیان کرد: اگر این دوره با عنوان ارائه خدمات اولیه به بیمار باشد می توان گفت دوره پسندیده است و پرستاران باید از این موضوع استقبال نمایند.

وی یکی دیگر از اشکالات وارد به این دوره مهارت های این تربیت شدگان دانست و گفت: این اشکال با مذاکره قابل حل شدن است زیرا مهارت با شرح وظایف تفاوت دارد همانگونه که دانشجویان پرستاری مهارت های بسیار متنوعی در زمان آموزش خود فرا می گیرند اما در بالین و در شرح وظایف آنان جای نداشته باشد که در مواقع ضرورت می توان از مهارت فراگرفته استفاده نمایند.

عبادی افزود: سازمان صنفی نظام پرستاری و وزارت بهداشت می بایست نظارت دقیق و به روز از عملکرد مراکزی که آموزش تربیت کمک پرستار را برعهده دارد، داشته باشد تا اختلال و دخالتی در کار حرفه ای پرستاران بودجود نیاید.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع این فرایند و طرح کلی این دوره مناسب است و خطری در خصوص جانشینی این افراد در حرفه پرستاری وجود ندارد و به نوعی می تواند کمک بزرگی به پرستاران نمایند تا خدمات بهتری به مددجویان ارائه شود، مشروط به اینکه به مخاطراتی که ذکر شد دقت جدی شود و به درستی پایش صورت گیرد.