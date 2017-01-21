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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان:

۳۳ روستا به‌عنوان پایلوت در حوزه گردشگری انتخاب شدند

۳۳ روستا به‌عنوان پایلوت در حوزه گردشگری انتخاب شدند

زنجان-مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان گفت: ۳۳ روستا به‌عنوان پایلوت در حوزه گردشگری انتخاب شدندکه این امر ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال در روستاها و کاهش حاشیه نشینی در شهرها است.

سجاد صنعتی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه اشتغال در روستاها باید تقویت شود، افزود: بنیاد مسکن با ارائه تسهیلات اشتغال در روستاها در صدد کاهش حاشیه نشینی در شهرها است. 

وی با بیان اینکه  بحث اشتغال در روستاها موردتوجه قرارگرفته و اولویت کارها قرار گیرد، اظهار کرد: همچنین بنیاد مسکن استان زنجان در جهت ماندگاری روستاییان در روستاها تسهیلات با بهره کم به روستاییان پرداخت می کند. 

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: کاهش مهاجرت معکوس روستاییان به شهرها در گرو ایجاد اشتغال و در آمد زایی در روستاها است تا به خود کفایی برسند. 

صنعتی منفرد تاکید کرد: برنامه مناسبی برای ایجاد اشتغال در روستاها وجود دارد که باید دهیاران در تحقق این امر مهم مدیریت و برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند و باید اشتغال در بخش‌های مختلف گردشگری، خدمات و کشاورزی روستاها تقویت شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان تصریح کرد:۳۳ روستا به‌عنوان پایلوت در حوزه گردشگری انتخاب شدند که این امر ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال در روستاها و کاهش حاشیه نشینی در شهرها است.

کد مطلب 3882779

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