سند چشم انداز تئاتر انقلاب اسلامی دفاع مقدس و مقاومت تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عاقل زاده مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با اعلام این خبر گفت: با توجه به شرایط تئاتر در کشور و لزوم ایجاد طرحی نو و جدید در جهت اعتلا و ارتقای سطح کمی و کیفی تئاتر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، با یاری خداوند متعال و همت جمع کثیری از نخبگان، اندیشمندان، پژوهشگران، مدیران، هنرمندان و مخاطبان مردمی در عرصه هنرهای نمایشی کشور، سند جامع چشم انداز تئاتر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت در انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس پس از حدود ۲ سال کار پژوهشی و فعالیت مستمر تهیه و تدوین شد.

وی افزود: این سند جامع که با نگاه فراگیر به اسناد بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به افق چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و نیز نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور و نقشه جامع علمی کشور با حضور بیش از صد نفر از صاحب نظران تئاتر کشور تهیه گردیده است، قرار است در ۲۰ سال و بر اساس گامهایی در ۵ مقطع زمانی راهبردهای ۳ ساله ، ۵ ساله ، ۱۰ ساله ، ۱۵ ساله و ۲۰ ساله با ارائه راهکارهای جامع ، علمی و کاربردی وضعیت تئاتر متعهد به اصول و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت را بهبود بخشد.

مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس از رونمایی این اثر در آینده و طی مراسمی ویژه خبر داد و افزود: سند چشم انداز انجمن برای ۳ موضوع ویژه تئاتر انقلاب اسلامی، تئاتر دفاع مقدس و تئاتر مقاومت طرح ریزی شده و به عنوان طرحی که از یک سو پشتوانه علمی از سوی مجامع دانشگاهی داشته و از سوی دیگر از ظرفیت های حداکثری جامعه تئاتری کشور بهره برده است می تواند راهگشای انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس طی قریب به دو دهه آینده باشد.

وی همچنین با تقدیر و تشکر از کلیه مدعوین و شخصیت های علمی فرهنگی هنری که از سال گذشته تا کنون با وجود تضارب آرا و سلائق مختلف و گوناگون خالصانه و دلسوزانه و با حمیت و تلاشی مثال زدنی در تهیه این سند انجمن را یاری نمودند، گفت: امیدواریم این طرح ریزی که با بستر نظریه پردازی (Docterine) و براساس کرسی های آزاد اندیشی و تقویت هیات های اندیشه ورز مد نظر مقام معظم رهبری به عنوان راهکاری استراتژیک از سوی انجمن ارائه گردیده است، بتواند در دیگر سطوح مختلف هنری و مدیریتی به خصوص در عرصه هنرهای نمایشی مورد توجه و اقبال جامعه فرهیخته تئاتر کشور قرار گیرد.