ارتقای توان و ظرفیت کار در انتقال خون کردستان امری ضروری است

به گزارش خبرنگارمهر، سیامک واحدی امروز شنبه در جلسه ای که با حضور مدیرکل و جمعی از مسئولان انتقال خون کردستان در سنندج تشکیل شد، گفت: حوزه پدافند غیر عامل انتقال خون برای پاسخگویی در بحران ها، بازبینی وضعیت انتقال خون های شهرستان ها و همچنین ارتقای زیرساخت ها به ویژه در بخش فضای فیزیکی ازجمله ضروریاتی است که باید توجه بیشتری به آن کرد.

وی با بیان اینکه انتقال خون شاهرگی حیاتی و قوت قلب پزشکان و جراحان بیمارستان های استان است، عنوان کرد: در آینده نزدیک تعداد تخت های فعال بیمارستانی استان افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: طبیعی است که متناسب با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی، انتقال خون کردستان نیز باید تقویت شود و در این راستا ضروری ترین نیازمندی این اداره کل تکمیل پروژه ساختمان فنی انتقال خون است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: بخش های اتاق عمل، اورژانس و بستری بیمارستان در دست ساخت کوثر از بخش های مصرف کننده خون و فرآورده های خونی به شمار می رود و ارتقای توان انتقال خون برای حمایت و پشتیبانی از این بخش ها و بیماران کردستانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .

واحدی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مساعدت خود را در خصوص تخصیص زمین پروژه به انتقال خون ابراز داشته است از راه و شهر سازی استان به عنوان پیمانکار پروژه و سازمان برنامه و بودجه خواست نسبت به تکمیل و تخصیص بودجه لازم این پروژه، انتقال خون را همراهی کنند .

وی فعالیت های بین المللی انتقال خون را ارزشمند ذکر کرد و افزود : فعالیت های انتقال خون برای تامین داروهای مشتق از پلاسمای مازاد بر مصرف بیمارستان‌ها مانع خروج ارز از کشور می شود و این فعالیت سازمان انتقال خون ایران و به تبع آن اداره کل استانی کمک ارزنده ای به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت است .

وی توجه به حوزه پدافند غیرعامل را نیز ضروری بر شمرد و گفت: این قابل قبول نیست که انتقال خون در مرکز استان تنها یک ساختمان در اختیار داشته باشد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: انتقال خون دستگاهی خدمت رسان به ویژه در مواقع بحران است بنابراین ضروری است گسترش مراکز جامع اهدای خون و سامانه های سیار استاندارد جهت بهره برداری در شرایط بحرانی در دستور کار قرار گیرد.

وی به مباحث آموزشی انتقال خون نیز اشاره کرد و اظهارداشت: بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان پزشکی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی و همچنین رزیدنت های رشته های مختلف و اگاهی آنان از طب انتقال خون ضروری و نیازمند یک جلسه ویژه است.

واحدی در پایان از آمادگی دانشگاه علوم پزشکی برای آغاز طرح های منتج به مدیریت مصرف خون و فرآورده های خونی و مدیریت خون بیمار خبر داد .