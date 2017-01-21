کمیته بهینه سازی مصرف انرژی در خطوط لوله نفت شمالشرق تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه شمال‌شرق، قاسم عرب یارمحمدی با بیان اینکه با توجه به ضرورت بهینه سازی و کاهش مصارف انرژی در این منطقه، کمیته بهینه سازی مصرف انرژی در تمام مراکز انتقال و تاسیسات تابعه تشکیل شده است، ابراز داشت: برای کاهش زمان و تخصصی‌تر کردن مصوبات کمیته منطقه، تصمیم گرفته شد تا موارد مطروحه در هر مرکز و یا تاسیسات ابتدا در کمیته همان مرکز بررسی و سپس به کمیته بهینه سازی مصرف انرژی منطقه ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه در نظر است کمیته بهینه سازی مصرف انرژی مناطق، هرفصل بررسی کند که به ازای انتقال هر لیتر فرآورده چه مقدار انرژی مصرف کرده و همیشه خود را ارزیابی و پایش کند، تصریح کرد: کارشناسی بودن مصوبات به منظور شناسایی منابع مصرفی، برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت بر مصارف انرژی و لزوم شناخت همکاران از وظایف، سیاست‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی با توجه به بومی بودن اعضای کمیته‌های مراکز و تاسیسات، مهمترین دست آورد راه اندازی این کمیته در مراکز انتقال نفت و تاسیسات منطقه شمال‌شرق است.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال‌شرق تاکید کرد: با توجه به گستردگی خدمات رسانی این منطقه در پنج استان مهم کشور، به نظر می‌رسد مسائل مربوط به کمیته مصرف انرژی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

عرب یارمحمدی گستردگی جغرافیایی این منطقه را پتانسیلی برای استفاده از انواع انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: افزایش نیاز به انرژی و محدودیت‌های ذخایر و منابع انرژی فسیلی از یک سو و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این منابع از سوی دیگر، ضرورت صرفه جویی انرژی در کشورمان و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را یادآور می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: این کمیته به منظور بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی با ساز و کارهای مدون و منطبق با استانداردهای ملی و جهانی، ارتقای آگاهی و آموزش کارکنان و مشارکت آنها در بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی، معرفی و حمایت از طرح‌ها و بهره‌گیری از دانش فنی تمام همکاران و مدیریت مصرف انرژی در همه مراکز انتقال و تاسیسات تابعه و استفاده از فناوری‌های نو و انرژی‌های تجدیدپذیر در مراکز انتقال و تاسیساتی که دارای این پتانسیل هستند، را پیگیری و دنبال می‌کند.