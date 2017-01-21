۲۸۴هکتار اراضی کشاورزی سیرجان به سیستم آبیاری مکانیزه مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمود آبادی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در شهرستان سیرجان ۱۵ پروژه کشاورزی و دامپروری به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر افتتاح می شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ پروژه مربوط به بخش کشاورزی است، اظهار کرد: : یک طرح گلخانه هیدروپونیک برای تولید گل رز در سطح پنج هزار متر مربع با اعتباری معادل ۱۰ میلیارد ریال و دو گلخانه سبزی و صیفی به مساحت هفت هزار مترمربع با اعتباری بیش از شش و نیم میلیارد ریال افتتاح و ۱۶ فرصت شغلی ایجاد می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان ادامه داد: پنج پروژه آبیاری تحت فشار در سطح ۲۸۴ هکتار با اعتبار بیش از ۴۲ میلیارد ریال در ایام الله دهه فجر به بهره برداری می رسد که این آبیاری ها شامل آبیاری کم فشار، تیپ و زیر سطحی است.

وی با بیان اینکه سه طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی در ایام الله دهه فجر در شهرستان سیرجان افتتاح و به بهره برداری می رسد، افزود: سه واحد فرآوری پسته برای درجه بندی، برشته کردن، بسته بندی و خلال مغز با ظرفیت ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن و اعتبار هزینه کرد ۸۱ میلیارد ریال نیز در این ایام آغاز به کار کرده و ۱۲۷ شغل ایجاد می شود.

وی در آخر از افتتاح سه واحد مرغداری و یک مزرعه پرورش ماهی خبر داد و گفت: با افتتاح این مرغداری ها ۳۰ هزارقطعه به ظرفیت مرغ گوشتی و ۳۰ هزار قطعه به ظرفیت مرغ تخم گذار شهرستان افزوده می شود که ۴۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده این طرح ها است.