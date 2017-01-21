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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان:

۴۰۶۵فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شده است

۴۰۶۵فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شده است

زنجان-مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: طی ۱۰ ماهه سالجاری بیش از ۴ هزار و ۶۵ فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی استان زنجان ارسال شده است.

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ۱۰ ماهه سالجاری بیش از ۴ هزار و ۶۵ فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی استان زنجان ارسال شده است که  ۴ هزار و ۱۶۰ فقره پرونده مختومه شده است. 

وی اظهار کرد: در این راستا از این تعداد دو هزار و ۸۵۶ فقره پرونده تخلف در بخش کالا و خدمات، ۶۷۶ پرونده در بخش  قاچاق کالا و ۵۳۳ پرونده در بخش بهداشت و دارو بوده است. 

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: عملکرد رسیدگی به این پرونده ها در بخش کالا و خدمات ۱۰۲.۷ درصد، قاچاق کالا ۱۰۲.۱ درصد و بهداشت و دارو ۱۰۰.۶ درصد بوده که در مجموع عملکرد اداره تعزیرات در رسیدگی به این پرونده ها طی ۱۰ ماهه سالجاری در سه بخش ۱۰۰ درصد بوده است. 

ممیزی تاکید کرد: بیشترین علت تخلفات  در این سه بخش عدم درج قیمت ۸۳۳ مورد، عدم درج گران قیمت ۴۵۴ مورد، نداشتن پروانه ۴۰۶ مورد و تخلف کم فروشی ۳۹۲ مورد بوده است. 

وی افزود: بخش بهداشت و دارو بیشترین تخلفات را داشته و عدم دستور العمل بهداشتی ۳۰۲ مورد، عدم رعایت بهداشت محیطی و توزیع نامناسب مواد دارویی و آشامیدنی و بهداشتی ۱۰۰ مورد بوده است. 

ممیزی ارزش ریالی قاچاق کالا و ارزش در ۱۰ ماهه سالجاری را ۱۵۷ میلیارد ریال و در بخش کالا و خدمات را ۳۵ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد.

وی افزود: رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان انجام می شود از جمله وظایف این اداره است. 

کد مطلب 3882800

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