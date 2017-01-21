هوای ۵ منطقه مشهد در وضعیت ناسالم و هشدار قرار دارد

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صبح شنبه پنج منطقه هوای مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفته است، اظهار کرد: ایستگاه های نخریسی با ۱۳۳، خیام جنوبی با ۱۲۶، تقی آباد با ۱۲۱، لشکر با ۱۱۶ و ماشین ابزار با ۱۱۳ پی.س.آی آلوده‌ترین نقاط شهر مشهد هستند.

وی با اشاره به گزارش ایستگاه‌های سنجش آلودگی مستقر در نقاط مختلف شهر، افزود: میانگین کنونی شاخص کلی کیفیت هوای مشهد ۹۴ پی.اس.آی است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با تاکید به اینکه بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار و سایر گروه‌های آسیب پذیر تنها در شرایط لزوم از منزل خارج شوند و در مناطق پر رفت و آمد تردد نکنند، عنوان کرد: عموم مردم از فعالیت های ورزشی در مناطق باز خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد ۲۰ ایستگاه آلودگی سنجش هوا در مشهد وجود دارد، ابراز کرد: در صورت افزایش رفت و آمد و تخلیه بار آلودگی در هوا، شاهد افزایش حجم آلاینده‌ها در هوای مشهد خواهیم بود.

صالحی بیان کرد: به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا، شهروندان تا حد امکان از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده و از رفت و آمد در مناطق غیر ضروری پرهیز کنند.