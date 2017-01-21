وضعیت منابع آب کشور، نیازمند مدیریت بحران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، سیف اله آقابیگی طی بازدید از سد قشلاق سنندج و در جلسه ای با مدیران و اعضای کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای کردستان بااشاره به اقدامات مطلوب صورت گرفته در این راستا گفت: ظرفیت مدیریتی اجرایی و فنی، مهندسی در شرکت آب منطقه ای کردستان از سطح بالایی برخوردار بوده و طی این بازدید و نشست دیدگاه من به کردستان بسیار تغییر کرده است.

وی عنوان کرد:شرایط آب کشور شرایط خاص و حساسی است و باتوجه به کاهش محسوس بازندگی ها و نزولات جوی و تغییر شرایط اقلیمی و همچنین افزایش مصرف منابع آب، نیاز است مدیریت بحران بصورت جدی در این عرصه اعمال شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر شرایط اقلیمی، کمبود منابع مالی و اعتباری هم مانند سایر بخش ها متوجه بخش آب کشور شده و شرایط را حادتر کرده و چنین شرایطی در بخش آب تا به حال نداشته ایم لذا علاوه بر همدلی و همفکری، مدیران بخش آب بایستی بصورت جدی و مستمر پیش بینی و پیشگیری و مدیریت در عرصه بحران را در نظر داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان کرد: در بخش نظام نامه سیلاب در کردستان اقدامات خوبی صورت گرفته و شایسته تقدیر است و باید اطلاع رسانی سریع به منظور انجام هماهنگی لازم فراسازمانی به دستگاه های مرتبط در مدیریت بحران صورت بگیرد تا مخاطرات سیلاب کمتر شود.

وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه متاسفانه در بخش وقوع سیل در آسیا رتبه چهارم و در دنیا در جایگاه دهم هستیم گفت می طلبد سامانه های هشدار سیلاب در کشور نصب و اطلاع رسانی گسترده و لازم صورت گیرد تا خطرات و پیامدهای آن به حداقل ممکن رسد لذا در این راستا نظام نامه جامع سیلاب تدوین شده تا خسارت کمتری متوجه کشور شود.

آقابیگی عنوان کرد: باتوجه به حساسیت و اهمیت منابع آبی، لازم است در کلیه طرح های دردست بهره برداری و در دست اجرا الزامات پدافندغیرعامل لحاظ شود.

وی همچنین خواستار تشویق و جذب سرمایه گذاری بخش خصوص در طرح های سدسازی، آبرسانی به شهرها و شبکه های پایاب سدها شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان هم در این جلسه ضمنتشریح اقدامات صورت گرفته در جریان بحران پیش آمده و کمبود منابع آبی در سال گذشته برای شهر سنندج، بر اهمیت مدیریت بحران بویژه در بخش آب تأکید کرد و گفت: کاهش بارندگی و شرایط اقلیمی اهمیت مدیریت در این عرصه را مضاعف می کند.

اقبال شانظری بیان کرد: در بحث مدیریت بحران منابع آبی با توجه به برنامه ریزی ها صورت گرفته بنا براین بوده که منابع آب جایگزین یا مطمئن و پایدار برای شهرهای استان تأمین نماییم تا درمواقع بحران، این عرصه با چالش کمتری مواجه شود.

رئیس گروه مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای کردستان نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد این بخش در سال گذشته به موضوع واژگونی تانکرها در حاشیه منابع آب استان بویژه سد قشلاق اشاره کرد و گفت: بعد از بحران MTBE در سال ۸۱ تاکنون بالغ بر ۷۰ مورد تانکر در این مسیر واژگون شده و لازم است برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود.

عرفان مؤمن پور همچنین به اقدامات صورت گرفته برای تأمین پایدار آب شرب شهرهای استان اشاره کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان نیز گفت:در بحث مدیریت بحران، در قالب شورای حفاظت منابع آب به ریاست استاندار، سه کارگروه سیاسی- امنیتی، فنی- اجرایی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی تشکیل شده و اقدامات خوبی در این عرصه صورت گرفته است.

آرش آریانژاد همچنین درخواست کرد اعتبارات طرح احیاء و تعادل بخشی بصورت مستمر تخصیص یافته تا فعالیت در این عرصه با توقف همراه نشود.

وی گفت: در این راستا در سال های ۹۴ و ۹۵ تاکنون هزار و ۲۰۰مورد از متخلفین و متصرفین حریم و بستر رودخانه ها شناسایی و ۱۹۳ هکتار از اراضی مذکور بمنظور کاهش مخاطرات سیلاب و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و دولت آزادسازی شده است.

گفتنی است،تشریح اقدامات صورت گرفته در بحث نظام نامه سیلاب، وضعیت افت آبخوان در دشت های شرقی استان، درخواست تأمین اعتیار طرح های آبرسانی و شبکه های پایاب سدهای استان و اهمیت اطلاع سانی در این عرصه از جمله سایر موارد مطرح شده در این جلسه بود.