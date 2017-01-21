جمع آوری زباله های نیویورک با یک ابر جاروبرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاپ ساینس، درحال حاضر این شهر مشغول آزمایش استفاده از دو نمونه دستگاه ابر جاروبرقی است که قابلیت مکش بیش از ۳۶ هزار کیلوگرم زباله ای را دارد که روزانه در ایستگاه های متروو ریل های قطار آن رها می شود.

این زباله ها به تاخیر در حرکت قطارها، کاهش کیفیت هوای ایستگاه ها و رشد حیوانات موذی و میکروب در آنها منجر می شوند.

اما ساخت جاروبرقی که بتواند چنین حجم زباله ای را جمع آوری کند، بسیار مشکل است.

دوان پندلتون نماینده شرکت VAC-U-MAX که این ابرجاروبرقی را ساخته می گوید: شهرداری نیویورک تمایل داشت این وکیوم تا حد ممکن سبک و قابل حمل باشد. از سوی دیگر وجود سیم های طولانی برای اتصال دستگاه به منبع برق نیز مشکل ساز است.

درهمین راستا شرکت VAC-U-MAX همراه شرکت فرانسوی NEU تصمیم گرفتند برای ساخت جاروبرقی از باتری های لیتیومی فسفات آهن استفاده کنند که قدرت ماندگار بالای شارژ دارد. این باتری ها که هرکدام حدود ۴۰۰ کیلوگرم وزن دارند بسیار قدرتمند هستند. به این ترتیب به راحتی می توان جاروبرقی غول پیکر را بین ۴۷۲ ایستگاه مترو نیویورک حرکت داد. تنها کافی است پس از فرایند پاکسازی زباله ها لوله های دستگاه جمع آوری شوند.