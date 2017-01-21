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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد:

زمین‌لرزه شهرستان کازرون ۱۰ مصدوم داشت

زمین‌لرزه شهرستان کازرون ۱۰ مصدوم داشت

شیراز – مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: زمین‌لرزه شهرستان کازرون ۱۰ مصدوم داشت که اکثر آن‌ها به دلیل بی‌توجه‌ای در هنگام فرار مصدوم شدند.

حسن فیاض پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه زمین‌لرزه ۴.۳ ریشتری شهر بوشیگان دو پس از لرزه نیز داشته افزود: پس‌لرزه‌هایی به وسعت ۲.۴ و ۲.۶ به وقوع پیوسته که خسارت‌های وارده به ساختمان‌ها در حد ترک‌خوردگی و شکاف است.

وی ادامه داد: تخریب منازل نداشتیم و ۱۰ مصدوم این زمین‌لرزه نیز در هنگام فرار مصدوم شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس یادآور شد: متأسفانه برخی از مردم به مانورها و اطلاع‌رسانی‌های مختلف در خصوص نوع رفتار در زمان زلزله توجه نمی‌کنند.

فیاض پور تأکید کرد: یکی از مصدومین در هنگام فرار با شیشه در ورودی برخورد کرده، دیگری سرش را در میان پنجره قرار داده و دو نفر دیگر نیز در شهر کازرون که فاصله ۳۵ کیلومتری با محل وقوع زمین‌لرزه داشته به دلیل پرش از ارتفاع مصدوم شدند.

وی یادآور شد: از این ۱۰ نفر مصدوم نیز تنها یک نفر بستری‌شده است.

کد مطلب 3882834

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