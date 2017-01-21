حسن فیاض پور در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه زمینلرزه ۴.۳ ریشتری شهر بوشیگان دو پس از لرزه نیز داشته افزود: پسلرزههایی به وسعت ۲.۴ و ۲.۶ به وقوع پیوسته که خسارتهای وارده به ساختمانها در حد ترکخوردگی و شکاف است.
وی ادامه داد: تخریب منازل نداشتیم و ۱۰ مصدوم این زمینلرزه نیز در هنگام فرار مصدوم شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس یادآور شد: متأسفانه برخی از مردم به مانورها و اطلاعرسانیهای مختلف در خصوص نوع رفتار در زمان زلزله توجه نمیکنند.
فیاض پور تأکید کرد: یکی از مصدومین در هنگام فرار با شیشه در ورودی برخورد کرده، دیگری سرش را در میان پنجره قرار داده و دو نفر دیگر نیز در شهر کازرون که فاصله ۳۵ کیلومتری با محل وقوع زمینلرزه داشته به دلیل پرش از ارتفاع مصدوم شدند.
وی یادآور شد: از این ۱۰ نفر مصدوم نیز تنها یک نفر بستریشده است.
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