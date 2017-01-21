همکاری با رئیس جدید هیات موسس دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، حمید میرزاده در جلسه هیات امنای استان آذربایجان شرقی گفت: متاسفانه ماه دی، ماه درد، اندوه، غم و آتش برای ملت بود. وقایع بسیار غم انگیزی در این ماه اتفاق افتاد که یکی از آنها از دست دادن یار امام و رهبری بود.

وی با بیان اینکه نام آیت الله هاشمی رفسنجانی به مثابه قهرمان ملی در تاریخ معاصر ثبت خواهد شد، افزود: ما در دانشگاه آزاد پدر معنوی خود را از دست دادیم پدری که بیش از ۳۵ سال نگران نهالی بود که به پیشنهاد وی تاسیس شده بود.

«ولایتی» از دانشمندان برجسته کشور و از جنس دانشگاهیان است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به انتصاب علی اکبر ولایتی بعنوان رئیس هیات موسس این دانشگاه گفت: مقام معظم رهبری با تدبیر خود بدلیل اینکه امور این دانشگاه که به تعبیر ایشان نقش موثری در آموزش عالی کشور دارد دچار وقفه نشود علی اکبر ولایتی را به عنوان رئیس هیات موسس این دانشگاه منصوب کردند.

میرزاده تاکید کرد: ولایتی شخصی دانشمند و از جنس دانشگاهیان است که از ابتدا و در مقاطع مختلف در دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات موسس دانشگاه همراه آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده که انتخاب وی که خود از دانشمندان برجسته کشور است از بین اعضای هیات موسس مایه دلگرمی ما دانشگاهیان دانشگاه آزاد شده است.

وی عنوان کرد: من و تمام اعضای هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه آزاد همکاری لازم با وی را بمنظور تحقق اهداف دانشگاه برای توسعه پژوهشی و علمی کشور بعمل خواهیم آورد.

آتش نشانان و امدادگران ما با غیرت خود دنیا را تکان دادند

وی به فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو اشاره کرد و گفت: با اتفاقی که در ساختمان پلاسکو افتاد غم و اندوه ما تشدید و مضاعف شد.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: این غیرتمندی نشان داد علیرغم بداخلاقی های رایج و برخوردهای غیر اخلاقی و انسانی هنوز انسان های با شرافت و ایثارگری هستند که جان خود را برای خدمت به مردم عرضه کنند.