به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید کمال خرازی در نشست گروه علوم شناختی و رفتاری که در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد، اظهار داشت: ظهور بازار بزرگی در زمینه ارائه خدمات شناختی از جمله توانبخشی و تقویت شناختی در جهان پیش بینی می شود، به طوریکه پیش بینی حجم این بازار تنها در آمریکا تا سال ۲۰۲۰ شش بیلیون دلار است.

وی افزود: در آمریکا ۸۳ درصد مردم سالانه با مراجعه به متخصص توانایی های شناختی خود را ارزیابی می کنند تا اگر آثاری از افول توانایی های شناختی خود ببینند، به موقع به معالجه آن بپردازند.

خرازی ابراز کرد: امروزه به برکت توسعه فناوری های جدید تصویر برداری از مغز ترسیم مدارهای مغزی انسان برای تشخیص اختلالات شناختی و روانی انسان فراهم شده است؛ علاوه بر این محققان در پی طراحی طبقه بندی تشخیصی مبتنی بر علائم زیستی (RDoC)، به جای طبقه بندی صرفاً مبتنی بر نظر متخصصین (DSM) برای تشخیص اختلالات روانی هستند.

همچنین دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در ادامه به تشریح شیوه های جدید مداخله برای معالجه آسیب های مغزی و اختلالات شناختی پرداخت.