بروز پدیده مه گرفتگی در راه های خراسان رضوی

سرهنگ هادی امیدوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مه گرفتگی شدید و محدودیت دید پدیده غالب جوی کنونی در بیشتر جاده های خراسان رضوی است.

وی ادامه داد: با توجه به داده های دوربین های نظارت تصویری مرکز و گزارش های دریافتی از گشت های راهداری تمام محورهای مواصلاتی استان باز است و حرکت خودروها در آن ها جریان دارد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی ۲۰ هزار و ۴۸۳ کیلومتر راه دارد که ۶ هزار و ۳۳۱ کیلومتر آن راه های بین شهری و ۱۴ هزار و ۱۵۲ کیلومتر راه روستایی است، افزود: در هیچیک از محورهای استان بارندگی گزارش نشده و سطح جاده ها خشک است.

وی تصریح کرد: هم اکنون در مسیرهای شمال جاده های درگز، فارج و سرولایت مه گرفتگی و محدودیت دید گزارش شده که رانندگان در حال عبور از این محورها باید بیشتر دقت کنند.

امیدوار با تاکید به اینکه رانندگان با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه در جاده های استان تردد کنند، گفت: همچنین در مسیر جاده منتهی به تربت حیدریه، گردنه مزداوند در جاده سرخس و گردنه تیوان در جاده قوچان مه گرفتگی شدید گزارش شده است.