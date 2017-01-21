محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات اطفای حریق و یک عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۳۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۳۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۶۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق برق در خیابان بوعلی، حریق تابلو مخابرات در حصار علی آباد و بصدا درآمدن سیستم اعلام حریق بانک در خیابان شریعتی بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: همچنین یک مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در میدان باباطاهر توسط آتش نشانان به انجام رسید.