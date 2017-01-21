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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

پادشاه عربستان شروع ریاست جمهوری «ترامپ» را تبریک گفت

پادشاه عربستان شروع ریاست جمهوری «ترامپ» را تبریک گفت

«سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان طی پیامی شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور آمریکا را به وی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سی ان ان»، سلمان بن عبدالعزیز؛ پادشاه عربستان سعودی با صدوری پیامی شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور جدید آمریکا را به وی تبریک گفت و از طرف دولت و مردم عربستان برای وی آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.

پادشاه سعودی با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه بین دو کشور اظهار امیدواری کرد که دونالد ترامپ به پیشبرد و توسعه روابط بین دو کشور کمک خواهد کرد.

سلمان بن عبدالعزیز در ادامه افزود: با شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ روابط استراتژیک بین ریاض و واشنگتن در تمام زمینه ها توسعه خواهد یافت و مردم دو کشور نیز از آن بهره مند می شوند.

کد مطلب 3882853
علی کاووسی نژاد

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