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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

قائم مقام برنامه‌ریزی معاونت فرهنگی وزارت بهداشت منصوب شد

قائم مقام برنامه‌ریزی معاونت فرهنگی وزارت بهداشت منصوب شد

در حکمی از سوی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر حسام‌الدین علامه به سمت قائم مقام برنامه‌ریزی این معاونت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دکتر محمدرضا فراهانی در این حکم درباره وظایف برنامه‌ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شده است:تلاش در جهت تحقق برنامه‌ریزی عملیاتی در ستاد و دانشگاه‌ها، رصد مستمر پیشرفت برنامه‌های سالیانه در ستاد و دانشگاه‌ها و گزارش به اینجانب از جمله این وظایف است.

همچنین آسیب شناسی برنامه‌هایی که از پیشرفت مناسب برخوردار نبوده اند، طراحی فرآیندهایی که امکان ارزیابی و اثر بخشی برنامه‌های دانشجویی، قرآنی و فرهنگی را امکان پذیر سازد، ارتباط و تعامل موثر و مفید با معاونت برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس در تحقق برنامه‌ریزی عملیاتی از دیگر وظایف محوله است.

دکتر حسام‌الدین علامه پیش از این مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت بود.

کد مطلب 3882855

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