به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دکتر محمدرضا فراهانی در این حکم درباره وظایف برنامه‌ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شده است:تلاش در جهت تحقق برنامه‌ریزی عملیاتی در ستاد و دانشگاه‌ها، رصد مستمر پیشرفت برنامه‌های سالیانه در ستاد و دانشگاه‌ها و گزارش به اینجانب از جمله این وظایف است.

همچنین آسیب شناسی برنامه‌هایی که از پیشرفت مناسب برخوردار نبوده اند، طراحی فرآیندهایی که امکان ارزیابی و اثر بخشی برنامه‌های دانشجویی، قرآنی و فرهنگی را امکان پذیر سازد، ارتباط و تعامل موثر و مفید با معاونت برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس در تحقق برنامه‌ریزی عملیاتی از دیگر وظایف محوله است.

دکتر حسام‌الدین علامه پیش از این مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت بود.