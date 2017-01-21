به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، صبح امروز، ۲ بهمن ماه، با حضور ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن نواب، رییس دانشگاه ادیان ومذاهب، مسعود فکری، دبیر علمی همایش، محمد مهدی طهرانچی، رییس دانشگاه شهید بهشتی و رییس دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب و نمایندگانی از اندیشمندان عرب در حسینیه الزهرای(س) این سازمان افتتاح شد.

در این اجلاس ۸۵ اندیشمند از کشورهای الجزایر، تونس، مصر، مراکش، سوریه، لبنان، عراق، اردن، کویت و عمان حضور دارند که در شش کمیسیون مختلف شامل: ظرفیت‌های علمی ایران و جهان عرب برای تعامل و گفت‌وگوهای فرهنگی، روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب و نقش آن در گفت‌وگوهای فرهنگی، گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت، رسانه و نقش آن در گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و عرب، جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفت‌وگوهای فرهنگی و همچنین جوانان ایران و جهان عرب و جایگاه آنان در گفت‌وگوهای فرهنگی در دانشگاه‌های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، الزهرا (س)، امام خمینی(ره) قزوین و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار ‌می شود.

در نخستین اجلاس گفت‌وگوی فرهنگی ایران و جهان عرب تاکنون شش پیش‌نشست آن در کشورهای تونس، لبنان، قطر و ایران برگزار شده است.

نخستین اجلاس گفت‌وگوی فرهنگی ایران و جهان عرب به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از دوم تا چهارم بهمن ماه در شهرهای تهران، مشهد، قم و قزوین برگزار می شود

بنابراعلام این خبر، مراسم اختتامیه این اجلاس همگام با برنامه‌های فرهنگی مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷، روز دوشنبه ۴ بهمن در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

سید رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد کافی، رییس دانشگاه فردوسی از سخنرانان مراسم اختتامیه این اجلاس خواهند بود.