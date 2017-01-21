برگزاری مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هاشمیان امروز در جمع رسانه ها اظهار کرد: این مسابقات در روزهای چهار، پنج و ۶ اسفندماه در محل سالن ولیعصر آبادان انجام می شود.

وی افزود: در این دوره از مسابقات ۴۰۰ شرکت کننده تراز اول کشور حضور پیدا می کنند.

رئیس هیات کونگ فو آبادان با بیان اینکه تیم آبادان در بطن کونگ فو کشور قرار دارد، تصریح کرد: کونگ فو کاران و اساتید بسیار خوبی در این رشته فعالیت دارند و به طور قطع در این دوره از مسابقات مدعی کسب عنوان در مسابقات کشوری و جایگاه در تیم ملی هستیم.

هاشمیان گفت: تاکنون پنج نفر از کونگ فو کاران ما در اردوی تیم ملی به سر می برند ضمن اینکه تعدادی از بازیکنان ما به ویژه در رده نونهالان و جوانان عنوان مختلفی حتی قهرمانی کشور را در کارنامه خود دارند.

وی افزود: ۱۱ کونگ فو کار تیم آبادان که قرار است در این دوره از مسابقات حضور داشته باشند در زمان حاضر با روزی چهار ساعت تمرین در زیر نظر دو سرمربی و پنج مربی درجه یک به انجام تمرینات خود می پردازند و وضعیت آنان به لحاظ آمادگی برای شرکت در این مسابقات رضایت بخش است.

رئیس هیات کونگ فو آبادان با اشاره به پیش بینی اردوگاه میثاق به عنوان محل استراحتگاه شرکت کنندگان در مسابقات (۴۰۰ نفر) اظهار کرد: براساس هماهنگی های انجام شده با فدراسیون کونگ فو این مسابقات از شبکه سراسری و شبکه آبادان برای علاقمندان نمایش داده می شود.

هاشمیان در پایان با بیان اینکه در این دوره از مسابقات دو تیم در قالب تیم خوزستان و تیم آبادان حضور دارند، تصریح کرد: انتظار می رود تا مسئولان استان و شهرستان در حد توان خود با ما همکاری و همراهی کنند.