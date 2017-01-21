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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸

ریاست دوره ای مطرح کرد؛

توافق با لیبی بر سر کنترل ورود پناهجو به اروپا صورت می گیرد

توافق با لیبی بر سر کنترل ورود پناهجو به اروپا صورت می گیرد

ریاست دوره ای اتحادیه اروپا از تصمیم برای مذاکره با لیبی به منظور کنترل ورود پناهجو به کشورهای اروپایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، منابع دولتی مالت که در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در اطلاعاتی که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار دادند، اعلام کردند که برنامه هایی برای انجام گفتگو، مذاکره و توافق با لیبی در راستای کنترل ورود پناهجویان از مبادی آفریقا به اروپا دارد.

بر اساس گزارش های منتشر شده این طرح قرار است تحت عنوان «خط محافظتی» از سوی رئیس دوره ای اتحادیه اروپا پیگیری  و محقق شود. 

مقامات مالت در این باره اعلام کردند که چارچوبی که در این گفتگوها در نظر گرفته می شود، شبیه آن چیزی است که در قبال ترکیه در پیش گرفته شد. 

اتحادیه اروپا بر سر کنترل مرزهای ترکیه با هدف کنترل و کاهش ورود پناهجویان به اروپا به توافق هایی دست پیدا کرده بود.

کد مطلب 3882869
شقایق لامع زاده

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